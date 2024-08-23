“هُنـــا ADDL3“ موعد التسجيل في سكنات عدل 3 المرحلة الثانية والشروط اللازمة وزارة العمل والاسكان

ازدادت محركات البحث بالتساؤل حول موعد التسجيل على سكنات عدل 3 المرحلة الثانية وذلك بعد انتهاء التسجيل في المرحلة الأولى منذ عدة أسابيع والجدير بالذكر أن سكنات عدل من المساعدات التي تقدمها الحكومة حيث أنها تقوم بتوفير وحدات سكنية مدعمة والتي تكون أسعارها منخفضة مقارنة بالوحدات السكنية الأخرى، ويجب العلم أنه يتم تسديد قيمة الوحدة على شكل قسط شهري وهذا من أجل توفير الاستقرار لدى المواطنين ولكن يجب توافر عدة شروط من أجل التسجيل على الوحدات بنجاح وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

سكنات عدل 3 المرحلة الثانية

بعد التساؤلات الكثير حول موعد بدء التسجيل في سكنات عدل المرحلة الثانية قامت الجهات المسؤولة بالرد عن تلك الأسئلة وأوضحت أنه من المقرر فتح باب التسجيل بداية من شهر سبتمبر وهذا بعد أن يتم التحقق من كافة أوراق المتقدمين في المرحلة الأولى، ويمكن لجميع المواطنين التقدم من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى قم بزيارة الصفحة الرسمية لوكالة عدل من خلال الرابط الرسمي الخطوة الثانية انقر على زر تسجيل الدخول وقم بكتابة البيانات المطلوبة. من الصفحة الرئيسية يرجى الضغط على قسم الخدمات الإلكترونية. قم بالنقر على سكنات عدل 3 وقم بملء استمارة التقديم بالبيانات المطلوبة. يرجى إرسال الأوراق المطلوبة وانقر على زر تسجيل الطلب.

شروط التقديم على سكنات عدل 3

وضعت وكالة عدل مجموعة من الشروط التي يجب توافرها عند التقديم على سكنات عدل وهي: