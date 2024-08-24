“الجزائريين الراغبين في الإنضمام”.. فتح التجنيد في صفوف الدرك الوطني الجزائري 2024 🫡|| شروط التسجيل+ السن المناسب!!

وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت فتح التجنيد في صفوف الدرك الوطني الجزائري 2024، لذا كثر البحث من قبل الشباب عن خطوات التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي الجزائري، ولكن يجب أن تتوفر بعض الشروط في المتقدمين حتى يتم قبولهم في الجيش الوطني الجزائري، من خلال السطور القادمة سنقدم لكم متابعي موقع البديل الإخباري كيفية التسجيل في صفوف الدرك الوطني الجزائري وأبرز الشروط المطلوبة للتسجيل، بالإضافة إلى المستندات والأوراق المطلوبة عند التقديم.

كيفية التجنيد في صفوف الدرك الوطني الجزائري 2024

ازدادت معدلات البحث من قبل العديد من الشباب الجزائري الراغبين في الانضمام إلى الجيش الوطني الشعبي عن رابط وكيفية التجنيد في صفوف الدرك الوطني الجزائري 2024، حيث يمكن التسجيل بكل سهولة لمن يرغب في الانضمام إلى الجيش الوطني الجزائري، فقط من خلال اتباع هذه الخطوات التالية:

في البداية قم بالتوجه إلى موقع وزارة الدفاع الوطني الرسمي. ثم قم بالنقر فوق خيار التسجيل من بين الخيارات الظاهرة أمامك. ادخل كافة البيانات المحددة بشكل صحيح. يجب التأكد من البيانات التي قمت بتدوينها. قم بإرفاق جميع الأوراق الوثائق المطلوبة. يجب النقر فوق خيار حفظ. اطبع الاستمارة PDF وقم بتحميلها لحين استخدامها فيما بعد.

المستندات المطلوبة للتسجيل بالجيش الوطني الشعبي

يجب على المتقدمين احضار هذه الأوراق عند التقديم في الجيش الوطني الشعبي الحزائري لقبول طلبهم، وهذه الأوراق هي:

يجب على الشاب المتقدم إحضار نسخة واضحة من شهادة الميلاد.

كذلك يشترط احضار صورة واضحة من شهادة البكالوريا الخاصة بالطالب.

إرسال صور شخصية جديدة للمتقدم الراغب في الانضمام للجيش الوطني ويجب أن تكون حديثة ولشكل المتقدم حالياً.

يجب إرسال نسخة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية الجزائرية الخاصة بالمتقدم.

شروط التسجيل في الجيش الوطني الشعبي الجزائري

هناك مجموعة من الشروط التي وضعتها وزارة الدفاع الجزائرية والتي يجب توافرها في المتقدم للالتحاق بالجيش الوطني الجزائري، وهذه الشروط هي: