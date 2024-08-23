القبض بيوصل لـ 10000 دا غير الحوافز.. وظائف بنك مصر لجميع المؤهلات وفقا لهذه الشروط.. اوعى الفرصة تفوتك

وظائف بنك مصر التي قام البنك بالاعلان عنها عبر صفحته الرسمية لينكدان، والذي أعلن فيها عن حاجته لشغل وظائف خالية في فروعه المختلفة، وتتمثل هذه الوظائف في خدمة عملاء لحديثي التخرج، يأتي هذا في إطار دعم البنك لتوفير وظائف خالية للشباب الخريجين، لاعانتهم على بدء حياتهم العملية، ومساعدتهم على الحصول على دخل شهري ثابت لهم، وأوضح البنك مجموعة من الشروط المطلوبة للتقديم على هذه الوظائف.

وظائف بنك مصر

أعلن البنك عبر صفحته الرسمية على وظائف بنك مصر في جميع المحافظات، كما أعلن أن هذه الوظائف تضمن رواتب مجزية وحوافز شهرية وبرنامج تأمين صحي، بالإضافة إلى التدريب المهني الذي يساعدك على التطوير من شأنك في العمل، وقد اشترط البنك مجموعة من الشروط للتقديم في هذه الوظائف، تتمثل في الآتي:

إجادة الكمبيوتر بشكل ممتاز، وكذلك إجادة اللغة الإنجليزية.

يجب عدم وجود أقارب من الدرجة الثالثة في البنك.

الخبرة من 0 ل 3 سنوات في الخدمات المصرفية.

سنة التخرج تكون من 2012 ل 2024.

الحصول على درجة تخرج بحد أدنى جيد.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 28 سنة.

أن يكون حاصل على الليسانس أو البكالوريوس من جامعة معتمدة.

خطوات التقديم في وظائف بنك مصر

على الراغبين في التقدم لوظائف بنك مصر أن تتوافر فيهم الشروط السابق ذكرها حتى يتم قبولهم، وكذلك تجهيز المستندات المطلوبة والتي تثبت أحقيتك في التقدم لهذه الوظائف، ثم يقوم باتباع الخطوات التالية: