الدينار بكام دولار اليوم؟.. سعر 100 دولار في العراق اليوم مقابل الدينار العراقي في البنوك والصرافة

يبحث عدد كبير من الأشخاص العاملين بمجال الأعمال والاستثمار بالعراق عن سعر 100 دولار في العراق اليوم مقابل عملة الدينار العراقي، فخلال منتصف تعاملات اليوم قد شهدنا ارتفاعاً في سعر الدولار بأسواق العراق، وقد ارتفع بقيمة 131.000 ديناراً عراقياً خلال تعاملات أمس أي بنسبة0.41% مقارنة بسعر أول أمس والذي كان سعره 130,464.00، وخلال تلك السطور القادمة سوف نتعرف على سعر 100 دولار مقابل الدينار لحظة بلحظة، فتابعوا معنا.

سعر 100 دولار في العراق اليوم مقابل الدينار العراقي

تم تسجيل سعر 100 دولار في العراق اليوم أمام الدينار العراقي وهو كما يلي:

تم تسجيل سعر المائة دولار ببورصة بغداد وقد وصل سعرها إلى 149.500 ديناراً عراقياً.

سعر 100 دولار أمام الدينار العراقي ببورصة البصرة قد تم تسجيله بقيمة 149.550 ديناراً عراقياً.

سعر المائة دولار أمام الدينار العراقي ببورصة كركوك قد وصل إلى 149.700 ديناراً عراقياً.

سعر المائة دولار ببورصة أربيل قد تم تسجيله بقيمة 149.550 ديناراً عراقياً.

سعر المائة دولار ببورصة سليمانية قد تم تسجيله بقيمة 149.600 ديناراً عراقياً.

وسعر المائة دولار بمدينة دهوك قد سجل نحو 149.600 ديناراً عراقياً.

وسعر المائة دولار بمدينة الموصل قد سجل نحو 149.700 ديناراً عراقياً

ما هو سعر الدولار اليوم بالعراق؟

ويتم تحديد السعر الرسمي للدولار الأمريكي من قبل البنك المركزي بالعراق، ويختلف سعر الدولار بين البنوك الرسمية والسوق الموازية، وقد وسعر الدولار اليوم قد سجل ما يلي: