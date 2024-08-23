“New كشوفات” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي

تتزايد علمليات البحث خلال الأيام الأخيرة عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، والتي أعلنت عنه وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عبر موقعها الرسمي على الإنترنت تيسيراً على عدد كبير من المواطنين وكبار السن الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، والذي يعد من أشهر برامج الدعم الذي تقدمه الحكومة العراقية للأسر الأكثر احتياجاً وتقديم يد العون والمساعدة لهم خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الآونة الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 …

برنامج الرعاية الإجتماعية 2024

حيث يترقب عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، خاصة وأن الوزارة تأخرت في الإعلان عنها وهذا ما تسبب في احداث حالة من القلق بين المواطنين كونه مصدر الدخل الوحيد لهم ، وتؤكد وزارة العمل العراقية أن السبب الرئيسي وراء تأخير الإعلان عن الكشوفات الجديدة هو حرص الوزارة على فرز الطلبات المقدمة والتي تحت الـ 70 ألف طلب ، وتؤكد الوزارة أنها ما زالت مستمرة في فرز الطلبات المقدمة لاختيار الفئات الأولى بالرعاية والتي تنطبق عليها الشروط التي نوهت عنها الوزارة من قبل ، وهي:

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم في العراق إقامة دائمة.

ألا يكون المتقدم أقل من 18 عام ولا يزيد عن 60 عام “للرجال”.

ألا تكون المتقدمة أقل من 15 عام ولا تزيد عن 55 عام “للنساء”.

ألا يكون المتقدم مسجون أو في إحدى دور الرعاية.

ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات وأملاك.

لا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت .

وأخيراً ألا يكون المتقدم موظف في القطاع العام أو الخاص.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024