القصة كــاملة.. تابع حــ 1 من مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس على قناة الفجر الجزائرية في هــذا الموعـــد.. حضر حالــك من الآن الأحداث تستحق!!

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس هو ما يبحث عنه جميع محبي الدراما التاريخية، حيث يريدون استكمال الأحداث التاريخية التي قام بها الملك عثمان في فتوحاته العظيمة، ومنها فقد وجدنا الجميع يتساءلون متى موعد عرض هذا الجزء والقنوات الناقلة لها، وهذا لتجهيز أنفسهم من الآن لمشاهدة أقوى الأحداث التي يقوم بها المؤسس عثمان ارطغرل، وسنقوم بنقل كافة التفاصيل الخاصة بهذا المسلسل خلال السطور القادمة فتابعونا.

مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان لم ينتهي البحث عنه لحظة واحدة، منذ أن علم المشاهدين بأنه قد تم البدء فعليا في تصوير هذا الجزء، حيث أعلنت الشركة المنتجة أن أعمال التصوير قد تم البدء فيها منذ فترة، وسيتم عرض الجزء السادس من المسلسل عقب الانتهاء من أعمال التصوير، ومن المتوقع أن يكون هذا الموعد مع نهاية شهر سبتمبر أو مع بداية شهر أكتوبر على أقصى تقدير على قناة الفجر الجزائرية ومنها فالجميع الان في انتظار عرض هذه الحلقات المؤثرة التي تحمل العديد من الأحداث والفتوحات في عصر الدولة العثمانية.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة.

تعد قناة الفجر الجزائرية وقناة ATV من أبرز القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس وأيضا مسلسل صلاح الدين الأيوبي، ويكون تردد هذه القنوات كما يلي:

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد:12034

معدل الترميز:27500

معامل الاستقطاب:h

معامل تصحيح الخطا:¾.

جودة القناة:hd.

تردد قناة ATV

يمكن أيضا مشاهدة هذا المسلسل التاريخي الذي أحدث ضجة كبيرة بسبب الفتوحات العظيمة التي قام بها المؤسس عثمان على قناة ATV ، والتي يكون ترددها على النحو التالي:

التردد: 10796.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

طريقة استقبال قناة الفجر وقناة ATV

من أبرز القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان هما قناة الفجر الجزائرية وقناة ATV ويمكن استقبال كل منهم عن طريق اتباع الخطوات التالية

الدخول على اعدادات جهازك.

اختبار اعدادات التركيب.

اختيار البحث اليدوي عن القناة.

كتابة جميع الرموز المطلوبة والتأكد من صحتها

الضغط على زر تثبيت القناة.

أبطال مسلسل قيامة عثمان

مسلسل قيامة هو مسلسل تركي يحكى قصة تاريخية يقوم فيها السلطان قيامة عثمان بالعديد من الفتوحات الإسلامية لتوسيع الدولة العثمانية، واشترك في هذا العمل الدرامي مجموعة من الممثلين الاتراك من أبرزهم ما يلي: