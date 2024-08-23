” hajj.gov.iq” استعلم الان عن أسماء المقبولين في قرعة الحج العراق 2025 عبر موقع الهيئة العليا للحج والعمرة 

قرعة الحج العراق 2025 تعد من الموضوعات الأكثر بحثًا بين المواطنين العراقيين مؤخرًا، وذلك مع انتهاء فترة التسجيل في هذه القرعة. وزارة الحج والعمرة في العراق وفّرت رابطًا إلكترونيًا لتمكين المواطنين من الاستعلام عن نتائج القرعة المجانية بسهولة، لذا، سنسلط الضوء على هذا الموضوع في السطور القادمة، حتى يتمكن المتقدمين لأداء فريضة الحج داخل جميع المحافظات العراقية بالإستعلام عن الأسماء التى تم اختيارها بكل سهولة ويسر.

أسماء المقبولين في قرعة الحج العراق 2025:

للاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج للعراق لعام 2025، يرجى اتباع الخطوات التالية بدقة:

1. قم بزيارة موقع الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية.

2. انقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

3. اختر خيار “خدمات” من القائمة.

4. حدد “قرعة الحج” من الخيارات المتاحة.

5. سوف تنتقل مباشرةً إلى صفحة نتائج القرعة.

6. انقر على أيقونة “استعلام عن أسماء المقبولين”.

7. أدخل اسم المتقدم وأرقام الطلب الخاصة به.

8. حدد اسم المحافظة التي تم التقديم منها.

9. انقر على زر “بحث”.

10. سيتم عرض النتيجة على الفور، فيما إذا تم قبول المتقدم في القرعة أم لا

الشروط الخاصة بالقبول في قرعة حج العراق:

وفقًا للإعلان الصادر من الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية، هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على قرعة الحج المجانية لعام 2025:

1. أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

2. أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

3. سيتم إعطاء الأولوية للأشخاص الذين لم يتم قبولهم في قرعة الحج للعام السابق.

4. يجب أن يكون المتقدم مستعدًا نفسيًا وجسديًا لأداء مناسك الحج.

5. يجب أن يكون هذا العام هو المرة الأولى التي يقوم فيها المتقدم بزيارة البيت الحرام وأداء فريضة الحج