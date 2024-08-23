حمل حالاً كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة “منصة مظلتي” ملفات pdf بأسماء المشمولين

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة حالة من الترقب الكبير بالوقت الحالي عقب اعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن توفير الوجبة الاخيرة من الرعاية الاجتماعية وذلك من اجل مساعدة المواطنين علي المعيشة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الكثير منهم بالوقت الحالي ولذلك تشهد الفترة الحالية حالة من الترقب الشديد من أجل استخراج قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

يرغب العديد من المواطنين بمعرفة قوائم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، عبر محركات البحث الرائجة، حيث تعمل الوزارة على توفير القوائم خلال الاسابيع المقبلة على موقع الوزارة، ومن الممكن الاستعلام عن قائمة المشمولين بالرعاية والتي من المفترض توفيرها عبر منصة مظلتي في عموم المحافظات العراقية، وتعد الرعاية من اهم البرنامج العراقية التي وفرتها الدولة من اجل دعم المواطنين ذوي الدخل المحدود والعوائل الاكثر احتياجا، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

يجب على المتقدم زيارة منصة مظلتي التابعة لهيئة الحماية الاجتماعية.

يجب على المواطن المتقدم تحديد الرعاية الاجتماعية.

يجب على المواطن المتقدم ادخال الرقم الوطني.

يجب على المواطن المتقدم ادخال اسم المحافظة.

يجب على المواطن المتقدم ادخال رقم الطلب.

يجب على المواطن المتقدم الضغط على بحث.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

زيارة منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية. تجدون عدة خيارات بالصفحة الرئيسية حدد الرعاية الاجتماعية. إدخال الرقم الوطني. اسم المحافظة. رقم الطلب. الضغط على بحث. وسوف تظهر الاسماء حالة رفعها رسمياً.

ويترقب الجميع بالوقت الحالي في الكثير من المحافظات العراقية اعتماد الكشوفات الخاصة بالمشمولين بالرعاية الاجتماعية كما اعنلت وزارة العمل ان المشمولين تم الانتهاء منهم وسوف تعتمد الكشوفات بداية من الاسبوع القادمة مع اقتراب نهاية الشهر .