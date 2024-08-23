نزلها الآن واتفرج.. تردد قنوات SSC الرياضية السعودية الناقلة لمباريات دوري روشن السعودي 2024-2025

نزل الآن تردد قنوات SSC الرياضية السعودية الناقلة لمباريات دوري روشن السعودي، حيث تعد قنوات SSC السعودية واحدة من أبرز القنوات الرياضية في العالم العربي، حيث تقدم مجموعة واسعة من البطولات والمسابقات الرياضية، بما في ذلك الدوريات المحلية والعربية والقارية.

تردد قنوات SSC الرياضية السعودية

أعلنت شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية عن إذاعة بعض مباريات دوري روشن السعودي بشكل مجاني للمتابعين عبر القناة الأولى المفتوحة بصيغة SD، عبر القمر الصناعي عرب سات، بينما ستواصل القنوات الرئيسية SSC HD ضمن الباقة الرئيسية لجميع مباريات دوري روشن للموسم الحالي بشكل مشفر.

الجدير بالذكر أن قنوات SSC غير متوفرة على القمر الصناعي نايل سات، يمكنكم ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي لقناة SSC1 SD الوحيدة المفتوحة:

القمر الصناعي: عرب سات 2B (30.5 شرق).

التردد: 12380.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

التشفير: مفتوح.

كيفية ضبط تردد قنوات SSC على الريسيفر

لإضافة قنوات SSC إلى جهاز الاستقبال، يمكنك اتباع الخطوات التالية لضمان تنزيل القنوات بنجاح:

قم بالضغط على زر “القائمة” في جهاز التحكم عن بعد لفتح القائمة الرئيسية لجهاز الاستقبال.

من القائمة الرئيسية، حدد خيار “التركيب” للوصول إلى إعدادات التردد.

اختر “التركيب اليدوي” من القائمة الفرعية لإدخال بيانات التردد يدوياً.

اختر القمر الصناعي الذي ترغب في إضافة القنوات منه من قائمة الأقمار الصناعية المتاحة.

اضغط على خيار “إضافة تردد جديد” لبدء إدخال تفاصيل التردد الجديد.

املأ المعلومات المطلوبة في الخانات المخصصة مثل التردد، معدل الترميز، ومعامل الاستقطاب.

بعد إدخال البيانات، اضغط على زر “بحث” ليبدأ الجهاز في البحث عن القنوات المتاحة.

بمجرد العثور على القناة المطلوبة، اضغط على “حفظ” لإضافتها إلى قائمة القنوات الخاصة بك.

قنوات SSC المفتوحة

عند ضبط التردد المذكور للقناة الأولى، ستتمكن من متابعة 5 قنوات مفتوحة من شبكة SSC الرياضية بشكل مجاني عبر القمر الصناي عرب سات، وتضم هذه القنوات:

SSC1

SSC5

SSC Extra 1

SSC Extra 2

SSC News HD

يمكنك من خلال هذه القنوات الاستمتاع بمشاهدة مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية والمحتويات الحصرية التي تقدمها شبكة SSC على رأسها بعض مباريات دوري روشن السعودي.