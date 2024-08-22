“وقت التسلية” تردد قناة طيور الجنة وطريقة التنزيل بكل سهولة 2024

sama moaz تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
“وقت التسلية” تردد قناة طيور الجنة وطريقة التنزيل بكل سهولة 2024
قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة هي واحدة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تستهدف الصغار بشكل خاص، وتشتهر القناة بعرضها الأناشيد والأغاني التعليمية التي تساعد الأطفال على التعلم والترفيه في الوقت نفسه، وإذا كنت ترغب في ضبط تردد قناة طيور الجنة على جهاز التلفاز الخاص بك لتتيح لأطفالك الاستمتاع بمحتواها الغني، فإليك المعلومات اللازمة لتحديث تردد القناة وضمان متابعة أحدث البرامج التي تقدمها.

تردد قناة طيور الجنة عبر الأقمار الصناعية

في الفترة الأخيرة شهدت معدلات البحث عن تردد قناة طيور الجنة زيادة ملحوظة من قبل الأمهات والآباء وذلك حرصًا منهم على تقديم أفضل تجربة مشاهدة لأطفالهم حيث تعد قناة طيور الجنة من القنوات المفضلة لدى الكثير من الأسر العربية وذلك بسبب تقديمها محتوى تعليمي وترفيهي غني يساهم في تنمية مهارات الأطفال وتنشيط خيالهم، وإذا كنت ترغب في ضبط تردد قناة طيور الجنة على جهاز التلفاز الخاص بك لتتيح لأطفالك الاستمتاع ببرامجهم المفضلة سنقدم لك في الأسطر القادمة تردد القناة الجديد وكيفية إضافتها بسهولة إلى قائمة قنواتك.

تردد قناة طيور الجنة عبر النايل سات

التردد 11274
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ ¾
معامل الاستقطاب أفقي

تردد قناة طيور الجنة عبر العرب سات

التردد 11310
معدل الترميز 27500
معدل الاستقطاب عمودي
معامل تصحيح الخطأ ¾

أشهر أناشيد طيور الجنة

تشمل قائمة أغاني قناة طيور الجنة مجموعة متنوعة من الأناشيد التي يحبها الأطفال مثل “يلا حفلة” و”مرة طلعنا” لفرقة طيور الجنة و”بابا تلفون” و”ماما جابت بيبي” لجنى مقداد كما يقدم براء العويد أغنية “ملينا” وجنى مقداد تغني “اليوم العيد” و”جننتوني” ومن الأغاني الأخرى التي نالت شهرة أيضًا “الاشاعات” لبراء العودي، و”ماجينا ماجينا” لفرقة مقاديد، بالإضافة إلى “كيف الحال” لجنى مقداد و”ماما و بابا”.

معلومات الكاتب
sama moaz

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