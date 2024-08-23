spa.gov.iq منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم العراق 2024

كثرت عمليات البحث عن منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة لعام 2024، فلم يبقى غير ساعات قليلة على موعد حصول معظم المواطنين العراقيين على تلك الوجبة، وقد ببلغ عدد المواطنين الذين سيحصلون على دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق لنصف مليون مواطن عراقي، وهذا الدتم مقدم لعدة فئات محددة كالذين يعانون من وجود إعاقات سواء كانت ذهنية أو جسدية، بالإضافة للأشخاص الذين لا يمتلكون مصدراً للدخل ويشمل هذا الدعم أيضاً النساء الذين لا يوجد لديهن معيل أو انفصلن عن أزواجهن، وخلال تلك السطور سنتعرف على الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية لعام 2024.

منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

وحتى يتمكن المواطنون العراقيون من الوصول إلى منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية، يمكنهم اتباع تلك الخطوات البسيطة وهي كما يلي:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مظلتي.

ومن ثم قم بالدخول للمنصة وبعد ذلك قم بالانتقال للقسم الخاص بالمستفيدين.

ومن ثم قم بإدخال رقم الوجبة التي تريد أن تستعلم عنها.

وقم بتحديد المحافظة التي تنتمي إليها.

ومن ثم قم بإدخال كافة بياناتك الشخصية بشكل صحيح.

ثم قم بالبحث عن الأسماء المشمولة بالرعاية.

كما يمكنك أن تقوم بتنزيل الكشوفات التي يوجد بها الأسماء بصيغة pdf.

ما هي شروط التقديم للرعاية الاجتماعية لعام 2024؟

توجد عدة شروط يجب أن تتوفر بالراغبين في الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وهي كما يلي: