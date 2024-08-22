هل تم تغيير موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر؟ وزارة المالية العراقية تجيب

أكدت السلطات الرسمية في العراق تاريخ صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2024، حيث أشارت وزارة المالية إلى أن الرواتب ستكون متاحة في اليوم الأول من كل شهر، وفي حال كان هذا اليوم عطلة رسمية أو إجازة، سيتم تعديل تاريخ الصرف والإعلان عنه عبر الموقع الرسمي للوزارة.

جدول صرف رواتب المتقاعدين العراق.

وفقًا للاستفسارات التي تلقتها الوزارة من المواطنين بخصوص موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر، أعلنت وزارة المالية العراقية عن تاريخ صرف الرواتب الرسمي المحدد في بداية الشهر المقبل، وهو يوم الأحد الأول من سبتمبر عام 2024، وهذا التاريخ ثابت في كل شهر ويمكن تعديله في حالات استثنائية مثل وجود إجازة رسمية أو أزمة مالية في البلاد.

كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد 2024

بعد إلغاء تقديم رواتب المتقاعدين مبكراً، قامت وزارة المالية العراقية بتسهيل الإجراءات للمتقاعدين من خلال توفير خدمة استعلام عن رواتبهم لشهر سبتمبر 2024 عبر الإنترنت المتقاعدين يمكنهم الآن متابعة حالة رواتبهم بسهولة من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة.

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة المالية العراقية الإلكتروني.

بعد ذلك يتم الوصول إلى الحساب الشخصي عن طريق إدخال رقم التقاعد وكلمة المرور الخاصة بالمتقاعد.

عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى الحساب، ستتمكن من الانتقال إلى القسم المخصص للخدمات الإلكترونية.

تحديد خدمة الاستعلام عن رواتب التقاعد من الخيارات المتاحة.

ثم حدد شهر سبتمبر 2024 للاستعلام عن الراتب.

بعد ذلك النقر على زر استعلام .

أكدت الهيئة الوطنية للتقاعد العامة في العراق التزامها بصرف رواتب المتقاعدين في الوقت المحدد، ونصحت المواطنين بتجاهل الشائعات حول صرف رواتب المتقاعدين مبكراً والاعتماد فقط على الإعلانات الرسمية الصادرة عن الهيئة تأتي هذه الخطوة من خلال الالتزام بالجدول الزمني المحدد، حيث تهدف الجهة إلى ضمان استمرارية تقديم الدعم المالي للمتقاعدين.