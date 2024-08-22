حسمًا للجدل .. هل سيتم عودة صرف المساعدة المقطوعة للمواطنين كمنحة بمناسبة اليوم الوطني السعودي؟ الموارد البشرية توضح الحقيقة

أجابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسؤولة عن صرف الدعم داخل المملكة العربية السعودية على تساؤلات المواطنين حول عودة صرف المساعدة المقطوعة، حيث تداول العديد من المواطنين تلك الأنباء دون تحري مدى صحتها، مما جعل الوزارة تتدخل على الفور لحسم الجدل وتوضيح حقيقة الأمر.

حقيقة عودة صرف المساعدة المقطوعة مرة أخرى

نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استلام أي أوامر ملكية تفيد عودة صرف المساعدة المقطوعة خلال شهر سبتمبر احتفالا باليوم الوطني السعودي، وأكدت الوزارة على ضرورة تحري الأخبار الحقيقية فقط من خلال المنصات الرسمية، وأضافت أن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للمملكة لا تتضمن صرف منح أو رواتب إضافية مشيرة إلى منح جميع العاملين والموظفين ذلك اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

ما هي المساعدة المقطوعة؟

هو عبارة عن دعم مادي يصرف لأبناء المملكة العربية السعودية خاصة المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ويستهدف ذلك الدعم مساعدة الأسر السعودية على توفير الأساسيات لتحقيق الحياة الكريمة، وقد تم توقف تلك المساعدة بأمر ملكي منذ أربع سنوات وحتى الآن لازال قرار التوقف مستمر.

وقد حرصت المملكة العربية السعودية على تعويض المستفيدين من خلال زيادة الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي بقيمة 20% لرب الأسرة والتابعين أيضاً، هذا بالإضافة إلى تقديم دعم الغذاء والكهرباء بشكل أساسي ودعم حليب الطفل ودعم الحقيبة المدرسية وفقا لشروط محددة، وذلك لمواكبة جائحة غلاء الأسعار وفرض ضريبة القيمة المضافة و التأثير السلبي على الأسر السعودية ومحدودة الدخل إثر التوسعات الاقتصادية داخل المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة.