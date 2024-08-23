“هتدخــل كليــة أيـه“ معدلات القبول في الجامعات الجزائرية 2024/2025 جميع التخصصات علمي وأدبي

عبير أحمد تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
“هتدخــل كليــة أيـه“ معدلات القبول في الجامعات الجزائرية 2024/2025 جميع التخصصات علمي وأدبي
معدلات القبول الجامعات الجزائرية

معدلات القبول الجامعات الجزائرية وهذا ما يتم البحث عنه باستمرار من قبل الطلاب وأولياء الأمور وبالتحديد بعد أن تم الإعلام عن نتائج البكالوريا حيث أن مرحلة هي المرحلة التي تليها، ويجب العلم أن مرحلة البكالوريا من أصعب المراحل التعليمية التي تمر على الطالب وهذا لأنه يتم تحديد الكلية التي سوف يلتحق بها بناء على المجموع الذي حصل عليه، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

معدلات القبول الجامعات الجزائرية

سوف نقدم لكم فيما هو آت معدلات القبول الجامعات الجزائرية والتي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم العالي، وهي كالتالي:

معدلات القبول الجامعات الجزائرية
معدلات القبول الجامعات الجزائرية
  • معدل القبول في كلية طب الأسنان هو 16.69 وهذا لشعبة الرياضيات، بينما لشعبة علمي تقبل من معدل 16.42.
  • تقبل كلية الطب شعبة علمي رياضة من معدل 16.75، بينما معدل القبول لشعبة علمي علوم هو 16.52.
  • معدل القبول في كلية الصيدلة شعبة رياضة هو 16.26، بينما معدل القبول شعبة علوم هو 15.94.

خطوات الاستعلام عن معدلات القبول الجامعات الجزائرية

أصبح على جميع الطلاب الاستعلام عن معدلات القبول الجامعات الجزائرية وهذا بمجرد اتباع الخطوات التالية:

  1. أولا قم بالدخول على الصفحة الرسمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم بالجزائر من خلال الرابط التالي.
  2. من الخيارات الموضحة أمامك قم بالنقر على أيقونة معدلات القبول 2024.
  3. يرجى إدخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق.
  4. اضغط على زر بحث وانتظر بضع دقائق وسوف تظهر لك معدلات القبول والكليات المتوفرة.

ما هي الكليات التي تعتمد المعدل الموزون

  • الطب البيطري.
  • علوم الأرض.
  • علوم الصحة.
  • الترجمة.
  • العلوم الطبية.
  • علوم المادة.
  • العلوم والتكنولوجيا.
معلومات الكاتب
عبير أحمد

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