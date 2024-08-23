استعلم هنا hajj.gov.iq.. اسماء المقبولين في قرعة الحج العراق 2025 عبر موقع بوابة الحج والعمرة

زادت معدلات البحث من قبل الكثير من المواطنين عن المقبولين في قرعة الحج العراق 2025، وتعد فريضة الحج من أهم اركان الإسلام وأعظمها، ويرغب عدد كبير من المسلمين في زيارة بيت الله الحرام وتأدية تلك الفريضة، لذا فإن المواطنين يرغبون في التعرف على أسماء المقبولين بقرعة الحج بدولة العراق لهام 2025، وقد قامت هيئة العمرة والحج بتوفير رابط من أجل الاستعلام عن المقبولين بقرعة الحج وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة، وللتعرف على التفاصيل كاملة تابعوا معنا.

اسماء المقبولين في قرعة الحج العراق 2025

يمكن لكافة المواطنين الذين قاموا بالتسجيل بقرعة الحج بالعراق لعام 2025 أن يتعرفو على أسماء المقبولين في قرعة الحج العراق 2025، ومن المقرر ان يتم الإعلان عنها قريباً عبر الموقع الرسمي لهيئة العمرة والحج بالعراق، ويمكنك اتباع تلك الخطوات البسيطة للتعرف على المقبولين:

قم بالدخول للموقع الرسمي الخاص بهيئة العمرة والحج بالعراق.

ثم قم بابضغط على الأيقونة الخاصة بالخدمات الإلكترونية.

ومن ثم قم بالضغط على الزر الخاص بنتائج قرعة الحج لعام 2025.

ومن ثم قم بالانتظار حتى تظهر أمامك على الشاشة نتيجة المقبولين بقرعة الحج، وقم بالبحث عن اسمك لمعرفة إذا تم قبولك أم لا.

طريقة التسجيل بقرعة الحج بالعراق لعام 2025

قامت هيئة العمرة والحج بالعراق بإتاحة خدمة إلكترونية تمكن المواطنين الراغبين في التسجيل لقرعة الحج بالعراق أن يقومو بتسجيل استمارة مجانية لقرعة الحج لعام 2025، وذلك باتباع تلك الخطوات البسيطة: