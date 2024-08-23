“منصة مظلتي MAZALATI“ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة “وزارة العمل“ نينوي وبابل والكرخ والرصافة وعموم العراق

سوف نوضح لكم الرابط الرسمي ل منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية وهذا ما يبحث عنه باستمرار من قبل المستفيدين من الدعم، حيث أن برنامج الرعاية الاجتماعية من أشكال المساعدات التي تقدمها الحكومات في العراق ويتم منحه للأسر ذات الدخل المنخفض وهذا من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم ومساعدتهم في مواجهة غلاء الأسعار حيث أن الدولة تسعى بشكل دائم نحو توفير حياة كريمة للمواطنين.

منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية

إذا كنت من المتقدمين على برنامج الرعاية الاجتماعية يمكنكم الان الاطلاع على كشوف المقبولين في الدعم ولكن يرجى اتباع الخطوات التالية:

أولا قم بالدخول على الصفحة الرسمية لمنصة مظلتي وهذا من خلال الدخول على الرابط الآتي. ثانيا قم بتسجيل الدخول إلى المنصة وهذا من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة السر ثالثا من الصفحة الرئيسية قم بالتوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية ومنها قم بالضغط على زر الرعاية الاجتماعية يرجى تحديد رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنه قم باختيار المحافظة التابع لها أخيرا انقر على بحث وقم بتحميل كشف اسماء المقبولين لديك.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

يجب العلم أنه في حال التقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية يجب أم يكون المتقدم عراقي الجنسية ومتواجد داخل الدولة بشكل مستمر، كما يجب عليه أن يقوم بتحضير هذه الوثائق أولا وهي: