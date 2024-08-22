سباق الخيول والجمال وتربية الصقور .. استقبل تردد قناة ياس سبورت 2024 YAS SPORT TV بتقنيات عالية الوضوح

تمكنت قناة ياس سبورت من استقطاب عدد كبير من الجماهير وعشاق الرياضة بمختلف أنواعها، وتعد القناة واحدة من القنوات الرياضية الاماراتية ولكنها تتميز بعرض الرياضيات التراثية هذا بالإضافة إلى تنوع محتواها الرياضي التي تستطيع من خلالها جذب انتباه الحاضرين إليها حيث سباق الخيول والجمال والسيارات والدراجات وتربية الصقور، بالإضافة إلى قدرتها على البث المتواصل والغير مشفر، كما أنها تعتمد على أحدث التقنيات التي تزيد من جودة البث.

تردد قناة ياس سبورت YAS SPORT TV على النايل سات

يمكن لمتابعي محبي الرياضة ضبط التردد الحديث الذي قد تم إعلانه من إدارة القناة، وذلك لمتابعة المحتوى الجديد، وذلك كما يلي:

التردد:11804.

معامل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب:أفقي.

معامل تصحيح الخطأ:¾.

مميزات قناة ياس سبورت

استطاعت القناة حصد شهرة كبيرة في جميع دول الشرق الأوسط، حيث أنها تتسم بالعديد من الخصائص ونذكر منها:

تنوع المحتوى الرياضي الذي تقوم بعرضه حيث أنها تحرص على تقديم محتوى يتعلق بدول الخليج العربي والشرق الأوسط في المجال الرياضي.

الاعتماد على أحدث المعدات التكنولوجية والتي تتيح لها البث بمستوى أفضل وصورة أوضح.

ارتفاع مستوى جودة البث حيث أنها HD ومع تطويرها المستمر باتت تعتمد على العرض من خلال نوع آخر من الجودة وهو جودة البث القياسية أو المعروفة باسم SD.

يستطيع المشاهد تحديد مستوى الجودة الذي يريدها.

البث المقدم مجاني بنسبة 100%.

نبذة مختصرة عن قناة ياس سبورت

تعتبر قناة ياس سبورت واحدة من أفضل القنوات الفضائية المتخصصة في تقديم المحتوى الرياضي، حيث أنها: