استعلـــم عن اسمــك!! رابط الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

اسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة من أهم الوجبات المنتظرة في العراق، وذلك لأن هذا الدعم بمثابة بريق نور لعدد كبير من المتقدمين لدعم الرعاية حيث يرغب جميع المتقدمين في الحصول على هذا الدعم من أحل اعانتهم على ظروف الحياة القاسية التي يمرون بها، وقد أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه سيتم الإعلان عن أسماء المقبولين في دعم الرعاية الاجتماعية فور الانتهاء من أعمال رصد الطلبات وسيكون ذلك عبر موقعها الرسمي.

اسماء الرعاية الاجتماعية

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة من أهم البرامج التي نقدمها الحكومة العراقية لمواطنيها، حيث تقدم هذا الدعم لمجموعة من الفئات المستحقة، تتمثل هذه الفئات فيما يلي:

المطلقات والأرامل الذين يحملن ورقة رسمية تؤكد ذلك.

العاطلين عن العمل بسبب خارج عن ارداتهم.

كبار السن الذين يعولون أسرهم.

أصحاب الأمراض المزمنة.

أصحاب الاعاقات.

من لا يمتلكون دخل شهري ثابت.

من ليس لديهم وظيفة حكومية ولا سجل تجاري ولا يمتلكون قوت يومهم.

طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية

يمكن الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بعد أن تقوم الوزارة بالانتهاء من أعمال دراسة الطلبات المقدمة اليها، وحيث أكدت الوزارة أنها ستقوم برفع الأسماء المشمولة بالدعم عبر صفحتها الرسمية أو عبر منصة مظلتي الالكترونية، بالشكل التالي:

الدخول على منصة مظلتي الالكترونية.

التوجه إلى قسم “الخدمات الإلكترونية” الموجود في الموقع.

البحث عن قائمة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2024.

تحديد “المحافظة” التي تنتمي إليها.

تعبئة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

بعد إكمال إدخال المعلومات، اضغط على زر “عرض” لعرض قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

الفئات الغير مستحقة لدعم الرعاية الاجتماعية

هناك مجموعة من الفئات غير مستحقة لدعم الرعاية الاجتماعية، واكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على رفض طلباتهم، هذه الفئات هي: