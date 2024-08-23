“سوسو أم المشاكل”.. أحدث تردد قناة كراميش Karameesh 2024 على العرب سات ونايل سات.. اطفالك مش هيسيبوها لحظة

تعتبر قنوات الأطفال جزءا أساسيا من حياة العائلات، حيث تساهم بشكل كبير في تسلية وتعليم الصغار، من بين القنوات المتواجدة، تأتي قناة كراميش الخاصة بالأطفال كأحد أفضل الخيارات في العالم العربي، حيث توفر محتوى يجمع بين الترفيه والتعلم، كما تمكنت كراميش من جذب انتباه الصغار ورضا أولياء الأمور بالكامل عن المحتوى الشيق والممتع، لذا في هذا الإطار، نقدم لكم التردد الجديد لقناة كراميش على قمر نايل سات على التلفزيون.

تردد قناة كراميش للأطفال

تم انطلاق قناة كراميش في عام 2009، ومنذ ذلك الحين وهي تقدم محتوى متنوعًا يستهدف الأطفال من مختلف الأعمار، حيث تجمع القناة بين الأغاني التعليمية، والرسوم المتحركة، والبرامج الترفيهية، مما يجعلها وجهة مفضلة للأطفال وأسرهم، حيث تسعى كراميش إلى تقديم محتوى يعزز القيم الأخلاقية والاجتماعية، وفي نفس الوقت يساعد في تنمية مهارات الأطفال الفكرية والإبداعية، ولمتابعة قناة كراميش، يحتاج المشاهدون إلى ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بهم على التردد الصحيح، من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11603

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

مميزات قناة كراميش للاطفال

تقدم قناة كراميش مجموعة واسعة من البرامج التي تناسب مختلف اهتمامات الأطفال، من بين هذه البرامج أغاني هامة تساعد الأطفال على تعلم الأرقام والحروف والألوان بطرق ممتعة ومشوقة، كما تعرض مجموعة من الرسوم المتحركة التي تنقل قصصًا تعليمية وأخلاقية، مما يساعد في زيادة القيم الإيجابية لدى الأطفال، كما تشمل القناة برامج مسابقات وألعاب تفاعلية تشجع الأطفال على التفكير والإبداع.