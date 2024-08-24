“السلطــان الأعظــم جــاهــز للانتقــام“ الحلقات الأولى من مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس ومــوعــد عرضه على تردد القنوات الناقلة

يعد مسلسل المؤسس عثمان من أشهر المسلسلات التركية التي تم عرضها، وقد تم تحقيق نجاح ساحق بالمواسم الخمسة السابقة، وينتظر عدد كبير من المتابعين للمسلسل موعد عرض الجزء السادس منه، ومن أشهر القنوات التي تعرض مسلسل المؤسس عثمان هي قناة الفجر الجزائرية، فهي تقوم بتقديم محتوى متميز ومتنوع بشكل مجاني، كما تقوم بعرض العديد من المسلسلات التي يتابعها الكثيرون بكافة الوطن العربي، ويمكنك ان تستمتع بمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان من خلال تنزيل قناة الفجر على الريسفر، فتابعوا السطور التالية لمعرفة التفاصيل.

أحداث مسلسل المؤسس عثمان

يقوم مسلسل المؤسس عثمان بعرض أحداث حقيقية تاريخية، وتلك الأحداث تشمل كيفية النهوض بالدولة العثمانية وتأسيسها، بالإضافة للحفاظ عليها وتوسيع رقعتها، ويقوم عثمان بن أرطغرل بخوض عدد كبير من المعارك من أجل مواجهة الأعداء الذين يريدون النيل من الدولة العثمانية، ومن المتوقع عرضه في بداية شهر أكتوبر المقبل.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

يبحث الكثيرون عن تردد قناة الفجر الجزائرية التي تقوم بعرض المثير من المسلسلات الشيقة كمسلسل المؤسس عثمان الذي يعتبر من أضخم الأعمال التركية، وتردد القناة كما يلي:

تردد القناة هو 12646.

ومعدل ترميزها هو 27500.

أما معامل تصحيح خطأ القناة فهو 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

ويمكن مشاهدة قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات من خلال تلك البيانات:

تردد قناة الفجر على عرب سات هو 11034.

ومعدل ترميز القناة هو 27500.

واستقطاب القناة عمودي.

أما معامل تصحيح الخطأ للقناة فهو 5/6.

مميزات قناة الفجر الجزائرية

نالت قناة الفجر الجزائرية على إعجاب الكثير من المتابعين، وقد قامت بتحقيق نسبة مشاهدات عالية جداً، ومن مميزاتها ما يلي: