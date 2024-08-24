“للشباب والبنات العراقيين”💯.. جميع المعاهد والاعداديات التي تقبل خريجي الثالث المتوسط بالعراق 2024/2025.. معهد تمريض ٢٠٢٤🔬

لخريجي الثالث المتوسط بالعراق، نظرا لأن العديد من طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط يتطلعون إلى الالتحاق بالمعاهد والمؤسسات التعليمية المختلفة،تعتبر هذه المعاهد فرصة ممتازة لطلاب هذه المرحلة الذين يرغبون في متابعة تعليمهم، تتيح هذه المعاهد فرصا للتعلم العملي وتطوير المهارات، من خلال اختيار المعهد المناسب لطلاب الثالث المتوسط بالعراق 2024 كالآتي.

المعاهد المفتوحة لطلاب الثالث المتوسط

يواجه طلاب الثالث المتوسط بالعراق العديد من الخيارات التعليمية التي يمكن أن تؤسس لمستقبل مهني ناجح، ومنها:

معهد مفوضية

مدة الدراسة: سنتان

الراتب أثناء الدورة: 650 ألف دينار

الراتب بعد التخرج: يصل إلى 1,400,000 دينار

المعدل المطلوب: 60% كحد أدنى

يوفر هذا المعهد فرصا جيدة للطلاب، ويمنحهم فرصة لبدء مسيرة مهنية مبكرة مع راتب جيد.

معهد الفنون الجميلة لخريجي الثالث المتوسط

مدة الدراسة: 5 سنوات

الأقسام: متعددة

يعد معهد الفنون الجميلة خيارا رائعا للطلاب المهتمين بالفنون، يمتد البرنامج على خمس سنوات ويشمل عدة أقسام تتيح للطلاب التخصص في مجالات مختلفة من الفنون.

معهد السياحة والفندقة

مدة الدراسة: 3 سنوات

المعدل المطلوب: 60%

فرص بعد التخرج: القبول في كليات الإدارة، والاقتصاد قسم السياحة والفندقة

يعد هذا المعهد خيارا مثاليا للطلاب الذين يرغبون في دخول مجال السياحة والفندقة، مع إمكانية متابعة التعليم العالي في مجال الإدارة والاقتصاد.

معهد التمريض للبنات ومعهد المعلمين: مغلقان حاليا

الإعداديات المفتوحة لطلاب الثالث المتوسط

إعدادية التجارة

الأقسام: متعددة

فرص بعد التخرج: دخول كلية الإدارة والاقتصاد للأوائل

تقدم إعدادية التجارة برامج تعليمية متنوعة في مجال التجارة.

إعدادية الفنون التطبيقية لخريجي الثالث المتوسط

الأقسام: متعددة

فرص بعد التخرج: دخول كليات الفنون

الحالة: سيتم إغلاقها في العام القادم

توفر هذه الإعدادية للطلاب فرصة التخصص في الفنون التطبيقية، مع إمكانية متابعة التعليم العالي في كليات الفنون المختلفة.

إعدادية الحاسوب وتقنية المعلومات للطلاب