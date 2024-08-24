هل تم تغير سن التقاعد ل65 عاما بالعراق وطريقة الاستعلام عن أجور العاملين

تم تعديل قانون التقاعد في العراق لعام 2024 مؤخرًا، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء في العراق قرارًا بهذا الشأن وتم نشر النسخة المعدلة رسميًا من قبل الحكومة تم تحديد الجماعات المستفيدة من هذه القانون وكذلك الفئات العمرية المتأهلة للاستفادة منه يهدف هذه التعديلات إلى تعزيز نظام التقاعد في العراق، وسنقوم في هذا النص بشرح كل تفاصيلها بالتفصيل عبر موقعكم الاخبري البديل.

تعديل قانون التقاعد 2024 وتأخيره لـ 65 عامًا

تهدف التعديلات على قانون التقاعد الذي وافق عليه مجلس النواب العراقي إلى تحقيق عدة أهداف اقتصادية واجتماعية، حيث تم تأجيل سن التقاعد إلى 65 عامًا بعد إجراء دراسة شاملة للظروف الراهنة تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز دائمية صندوق التقاعد من خلال تمديد فترة الاشتراك، ومنح الموظفين الفرصة للتخطيط للتقاعد بشكل أفضل، وزيادة ادخاراتهم للتقاعد، وتقليل الضغط على الميزانية العامة للحكومة أوضحت الوزارة أنه عند تنفيذ هذه التعديلات بشكل رسمي، سيتم الإعلان عنها عبر بيان رسمي.

الاستعلام عن أجور المتقاعدين في العراق

قدمت الجهات المختصة في العراق مجموعة من الخدمات الإلكترونية لتسهيل العمليات على المواطنين، حيث يستطيعون الآن الاستعلام عن رواتب التقاعد بسهولة من خلال اتباع الإرشادات المحددة.