رسميًا.. المصرف العراقي يُعلن عن أكبر القروض للموظفين وأصحاب العقود بتمويل غير متوقع

كشف المصرف العراقي للتجارة، في بيان له اليوم الخميس الموافق 22 من شهر أغسطس 2024، عن تفاصيل 4 أنواع من القروض التي يمكن الحصول عليها، بما يشمل ذلك الموظفين وكذلك العاملين بالعقود، خاصة وأن ذلك جاء عقب التعديلات الجديدة التي شملتها التيسرات على كافة الراغبين في الحصول على مثل هذه القروض في دولة العراق.

الحصول على قرض من المصرف التجارة

وفي سياق متصل، أكد مستشار المصرف الإعلامي، عقيل الشويلي، أن الموظف الذي يحول راتبه بالمصرف يحق له التقديم على قرض في إطار شراء وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن قيمة القرض تصل لـ 150 مليون دينار عراقي موزعة من قبل المجمعات السكنية، على أن تبلغ نسبة إنجاز المجمع ذاته نحو 25% ذات فائدة متناقصة تبلغ نحو 4%، موضحًا أنه يمكن سداد القرض على فترة تصل إلى 15 عامًا.

قروض المصرف العراقي للتجارة

وأشار المستشار الإعلامي لمصرف العراقي للتجارة، إلى أن من بين القروض الموزعة من قبل المصرف هو قرض شخصي يمكن الحصول عليه بدون كفيل، على أن يبدأ من مليون إلى 15 مليون دينار، بحيث يكون بفائدة ثابته تبلغ 8%، مؤكدًا أنه يمكن سداد القرض على مدار الـ 6 سنوات بتسهيلات كُبرى من قبل إدارة المصرف، لجميع الراغبين في الحصول على مثل هذه القروض، مضيفًا إلى أن القرض الثالث يبدأ من 15 حتى 50 مليون دينار عراقي، على أن تكون الفائدة نحو 6% ويمكن سدادها على مدار الـ 10 سنوات، لكن بشرط توافر كفيل.

كيفية الحصول على قروض المصرف في العراق

وأصبح من السهل إمكانية الحصول على قروض من المصرف العراقي للتجارة، بتقديم طلب القرض التي ترغب في الحصول عليه، سواء كان شخصي أو سكني، إضافة إلى كم التسهيلات التي يوفرها المصرف أمام العملاء الراغبين في الحصول على مثل هذه القروض بمختلف محافظات العراق.