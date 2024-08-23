استقبل تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 القناة الأشهر في العالم العربي للأطفال على النايل سات وعرب سات

تعد قناة طيور الجنة الفضائية من أبرز القنوات العربية المخصصة للأطفال، حيث تستقطب الكثير من الأطفال وتلقى شعبية كبيرة بين العائلات في الوطن العربي، تقدم القناة محتوى متنوعًا يجمع بين التعليم والترفيه والدين، مما يجعلها واحدة من الخيارات المفضلة لأولياء الأمور الذين يسعون لتوفير محتوى مفيد وممتع لأبنائهم.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

تعرف قناة طيور الجنة ببرامجها التعليمية والترفيهية التي تساهم في تنمية المهارات الفكرية للأطفال، كما توفر لهم محتوى ديني يُعزز القيم الأخلاقية والتربية الحسنة؛ بالإضافة إلى ذلك، تساعد القناة في إشغال وقت الأطفال بشكل إيجابي ومفيد، مما يوفر الوقت للآباء والأمهات للتركيز على مهامهم اليومية.

يحرص العديد من الأشخاص على البحث عن التردد الجديد للقناة لضبطها على أجهزتهم، حيث تقوم إدارة القناة بنشر الترددات الجديدة عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، تردد قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية:

على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11310

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11310

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كيفية ضبط القناة على الريسيفر

طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة 2024 على جهاز الاستقبال:

باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، اضغط على زر “القائمة” في جهاز الرسيفر.

اختر “تثبيت القنوات” من قائمة الإعدادات.

اختر “تثبيت يدوي” أو “إضافة تردد جديد” إذا كانت هذه الخيارات متاحة.

أدخل تفاصيل التردد.

اختر نايل سات أو عرب سات.

اضغط على زر “بحث” ليبدأ جهاز الرسيفر في العثور على القناة.

بعد انتهاء البحث، اضغط على “حفظ” لتثبيت القناة في قائمة القنوات لديك.

قناة طيور الجنة بيبي تعد واحدة من القنوات الفضائية المميزة التي تقدم مجموعة متنوعة من الأغاني الجذابة، بما في ذلك أغاني مخصصة للأطفال الصغار، والتي حازت على إعجاب كبير من قبل الأطفال، تحرص العديد من الأمهات في الوطن العربي على تحميل هذه القناة لتقديم تجربة ممتعة لأطفالها الصغار في جميع أنحاء الوطن العربي.