أحــداث تقشعـــر لها الأبدان.. تــابع الحلقة الأولى من مسلسل صلاح الدين الايوبي في هذا الموعـــد على قناة الفجر و ATV “محرر القدس عائــد”

مسلسل صلاح الدين الايوبي الموسم الثاني أحدث ضجة كبيرة بين باقي المسلسلات، وذلك لكون هذا المسلسل من أهم المسلسلات التاريخية التي تحكي بطولات الناصر صلاح الدين الأيوبي، ومنها فقد وجدنا البحث يزيد يوما بعد يوم عن موعد الإعلان عن هذا المسلسل على القنوات الفضائية للتمتع بأفضل الأحداث التاريخية الشيقة، وهذا ما سنقوم بعرض تفاصيله لكم خلال السطور القادمة.

مسلسل صلاح الدين الايوبي الموسم الثاني

مسلسل صلاح الدين الايوبي الموسم الثاني ينتظر عدد لا يستهان به من المشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي، حيث حقق الناصر صلاح الدين مجموعة من البطولات والفتوحات الإسلامية جعلت الجميع يسعد بمشاهدتها، وجعلتهم يرغبون في معرفة موعد الاعلان عن المسلسل، وقد صرحت الشركة المنتحة بما يلي:

أكدت الشركة المنتجة أنه قد تم بالفعل البدء في التصوير منذ فترة.

كما أكدت أن عمليات التصوير ما زالت قائمة.

أكدت الشركة أنه بمجرد الانتهاء من أعمال التصوير سيتم عرض المسلسل على الفور.

من المتوقع أن يكون موعد العرض في شهر سبتمبر المقبل أو مع بداية أكتوبر.

سيكون الموسم الجديد ملئ بالاحداث التاريخية الغير متوقعة.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين

كما تم عرض الجزء الأول من مسلسل صلاح الدين الايوبي على قناة الفجر الجزائرية وقناة ATV سيتم عرض الموسم الثاني أيضا على نفس القنوات، والتي يكون ترددها على النحو التالي:

تردد قناة ATv التركية على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة هو ATV التركية.

القمر الصناعي هو النايل سات

التردد: 10796

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة هو الفجر الجزائرية.

القمر الصناعي هو نايل سات.

التردد الخاص بالقناة هو 12034.

أما معدل الترميز فهو 27500

الاستقطاب الخاص باتجاه القناة هو: أفقي

وبالنسبة إلى معامل تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة استقبال القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين

لكل من يرغب في معرفة طريقة استقبال القنوات الناقلة للمسلسل التركي صلاح الدين الأيوبي، فعليه اتباع الخطوات التالية: