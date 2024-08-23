بكل سهولة.. كشف أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024

في العراق تعتبر عملية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية من الخطوات الحيوية التي تساهم في ضمان وصول الدعم الاجتماعي إلى مستحقيه وتسعى الجهات الحكومية مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى تقديم المساعدات والرعاية للأفراد والأسر ذات الدخل المحدود أو الذين يحتاجون إلى دعم إضافي حيث يوفر الاستعلام عن الأسماء المشمولة للرعاية فرصة للمواطنين للتحقق من أهليتهم للحصول على المساعدات الاجتماعية والتأكد من تسجيلهم ضمن الفئات المستحقة، لذلك سنتناول كيفية إجراء الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية في العراق موضحين الطرق المتاحة والخطوات اللازمة للحصول على المعلومات الضرورية التي تساهم في استفادتهم من البرامج والدعم المتوفر.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024

للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق يمكنك استخدام منصة “مظلتي” التابعة لهيئة الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال:

زيارة المنصة عبر الرابط هناهنا، وستجد واجهة مستخدم تشمل مجموعة من الخيارات في الصفحة الرئيسية.

من بين هذه الخيارات ابحث عن قسم “الرعاية الاجتماعية” وحدده للانتقال إلى صفحة الاستعلام.

ستحتاج بعد ذلك إلى إدخال بعض البيانات الأساسية للحصول على نتائج دقيقة.

قم بإدخال رقمك الوطني في الحقل المخصص، ثم حدد اسم المحافظة التي تنتمي إليها، وأدخل رقم الطلب الخاص بك.

بعد إدخال هذه المعلومات، اضغط على زر “بحث” لبدء عملية الاستعلام.

ستقوم المنصة بعرض قائمة الأسماء التي تم رفعها رسميًا، مما يتيح لك التحقق من حالة طلبك والتأكد من تسجيلك ضمن الفئات المشمولة بالدعم والرعاية الاجتماعية.

مزايا منصة مظلتي الإلكترونية

تقدم منصة “مظلتي” في العراق مجموعة واسعة من الخدمات التي تتجاوز مجرد الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة لعام 2024 فهي توفر بيئة آمنة وموثوقة للمواطنين للوصول إلى الدعم الاجتماعي الذي تشرف عليه الحكومة العراقية تهدف المنصة إلى تقديم برامج دعم تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، مما يضمن توزيع المساعدات بشكل عادل وفعّال كما تتيح المنصة الوصول إلى خدماتها بشكل مرن وسهل عبر الإنترنت مما يسهل على المواطنين الاستفادة من الموارد المتاحة بسرعة وكفاءة.