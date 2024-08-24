” 2 مليون و 300 الف مستفيد”.. وزارة العمل تعلن استكمال صرف المنحة الطلابية في العراق 2024 ل 6 اشهر بأثر رجعي.. مليون مبروووك للمستفيدين

أقرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق إكمال كافة إجراءات صرف المنحة الطلابية بأثر رجعي لحوالي مليونين و300 ألف طالب في عموم العراق وذلك بعد تحقق التخصيص المالي، ومنذ ذلك الخبر كثرت التساؤلات عبر الإنترنت من قبل ملايين الطلاب العراقيين في مختلف المراحل التعليمية عن موعد صرف المنحة للطلاب، من خلال السطور القادمة سنقدم لكم موعد صرف المنحة الطلابية في العراق والشروط التي يجب توافرها في الطالب حتى يستفاد من هذه المنحة الدراسية.

موعد صرف المنحة الطلابية في العراق 2024

يتساءل العديد من طلاب وطالبات العراق عن موعد صرف المنحة الطلابية في العراق، لذا صرح نجم العقابي المتحدث باسم وزارة التربية العراقية في إحدى الصحف الرسمية في دولة العراق أن الوزارة قامت بصرف المنحة 3 أشهر لحوالي مليونين و300 ألف طالب بمبلغ مالي قدره 85 مليار دينار عراقي، كذلك أشار أن وزارة التربية العراقية اطلقت المنحة الطلابية لمدة ستة أشهر كاملة إضافية وسوف يتم صرف المنحة الطلابية لجميع الطلاب فور التخصيص المالي لهؤلاء الطلاب من قبل وزارة المالية العراقية، ومن المتوقع ألا يستغرق وقتاً طويلاً، وذلك من باب التيسير على الطلاب.

شروط الحصول على منحة الطلاب بالعراق

تبذل الحكومة العراقية قصارى جهدها لتوفير حياة كريمة وطيبة وتقديم مستقبل أفضل للأطفال والطلاب العراقيين، من بين هذه الجهود أن تتحمل الدولة العراقية مصاريف الدراسة لجميع الطلاب الغير مقتدرين على تكلفة الدراسة، وذلك لإعانة الأسر المحتاجة والفقيرة على تعليم أبناءهم وتقديم مستقبل أفضل لهم فالتعليم هو سلاح الطالب ليبني مستقبله، ولكن حددت وزارة التربية في العراق بعض الشروط التي يجب توافرها في الطلاب حتى يحظوا بفرصة الاستفادة من منحة الطلاب في العراق والحصول على 200 ألف دينار عراقي لشراء كافة مستلزمات الدراسة خلال العام الدراسي، وهذه الشروط هي: