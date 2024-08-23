تأجيل موعد الدخول المدرسي بالمغرب 2024/2025.. وزارة التربية الوطنية توضح

انتشرت الكثير من الأخبار حول تأجيل موعد الدخول المدرسي بالمغرب مما جعل الجميع التساؤل حول حقيقة تلك الأخبار حيث أنه لم يتبقى سوى أيام قليلة على بدء العام الدراسي الجديد ويستعد جميع الطلاب وأولياء الأمور للعودة الدراسية وهذا من حيث تجهيز جميع المستلزمات الخاصة بالدراسة لهذا السبب قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم بالرد على هذه الأخبار وذلك ماسوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تأجيل موعد الدخول المدرسي بالمغرب

بعد التساؤلات الكثيرة حول حقيقة تأجيل موعد الدخول المدرسي بالمغرب قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم بالرد وأوضحت أن هذه الأخبار ليس لها صحة من الأساس كما أكدت على عدم تصديق أي أخبار لم يتم إطلاقها من قبل الجهات الغير الرسمية، وأوضحت أن الكوادر التعليمية سوف تبدأ العام الدراسي الخاص بها في اليوم الخامس من شهر سبتمبر وهذا من أجل تجهيز المؤسسات التعليمية لاستقبال الطلاب، كما أنه من المقرر أن يبدأ الطلاب عامهم بدءا من يوم 9 من سبتمبر بينما طلاب الأقسام الغير نظامية سوف تبدأ يوم 30 من شهر سبتمبر.

العطل الرسمية في المغرب

أوضحت وزارة التربية الوطنية والتعليم عن قائمة العطل المدرسية بالمغرب وهي كالتالي: