لمتابعة دوري روشن السعودي.. استقبل تردد قناة SSC Sport الرياضية الجديد 2024 لعشاق الساحرة المستديرة

تعد قناة SSC Sport الرياضية السعودية هي من إحدى أهم القنوات التي تعمل على تغطية جميع مباريات كرة القدم على المستوى المحلي والمستوى الدولي وهناك لهذه القناة نسبة مشاهدة عالية داخل وخارج المملكة العربية السعودية، فنجد أنها تقوم بتغطية بطولات مهمة أبرزها بطولة الروشن السعودي وكذلك دوري المحترفين، وبناء عليه من بعد إعلان إدارة قناة الرياضية السعودية SSC أنها سوف تقوم بالعمل على تغيير الترددات الجديدة للقناة على نايل سات وعرب سات، فهناك بحث من محبي الساحرة المستديرة عن تلك الترددات تابعونا للتفاصيل.

تردد قناة SSC Sport الرياضية

لتحسين استقبال تردد قناة SSC Sport الرياضية السعودية على جهاز الرسيفر الموجود لديكم عبر الأقمار الصناعية المختلفة، الأمر يتطلب فقط أن يتم العمل على ضبط الترددات الجديدة للقناة وفقا لما أوضحته أداره قناة السعودية الرياضية، وقد جاءت الترددات الجديدة كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12523.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

ضبط قناة SSC Sport الرياضية السعودية

في هذه الفقرة سوف ننشر لكم مجموعة من الخطوات اللازمة من أجل تحميل التردد الجديد لقناة السعودية الرياضية على جميع أجهزة الاستقبال بشكل صحيح الأمر يتطلب فقط أن نلتزم بتلك الخطوات وقد جاءت مختصرا على النحو التالي: