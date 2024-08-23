“جامعة الأردن“ معدلات القبول الموحد 2024/2025 في الجامعات الأردنية لجميع التخصصات المهني والتكميلي

قامت الجهات التعليمية في الأردن بالإعلان عن معدلات القبول الموحد 2024/2025 بالجامعات الأردنية وهذا ما يبحث عنه الكثير من الطلاب وذلك بعد أن تم الانتهاء من الإعلان عن نتائج التوجيهي وهي من المراحل التعليمية التي حازت على اهتمام كبير من قبل الكوادر التعليمية، ولكن الجهات المسؤولة قامت بوضع مجموعة من المعايير التي يجب إجراؤها من أجل التقديم بنجاح، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

معدلات القبول الموحد 2024/2025

بعد التساؤلات العديدة حول معدلات القبول الموحد قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عنه وهذا ما سوف نوضحه لكم فيما هو آت:

معدل القبول في كلية طب الأسنان هو 97%.

معدل القبول في كلية العلوم الحياتية التطبيقية بجامعة الأردن هو 84.6%.

معدل القبول في كلية الرياضة العامة بجامعة الأردن هو 83%.معدل القبول في كلية الصيدلة جامعة الأردن هو 99%.

معدل القبول في كلية الحقوق جامعة الأردن هو 70%

معدل القبول في كلية الذكاء الاصطناعي هو 65%.

معدل القبول في كلية التمريض جامعة الأردن هو 90%.

معدل القبول في كلية الهندسة الكهربائية هو 88%.

ضوابط ومعايير التسجيل في الجامعة الأردنية

وضعت الجهات المسؤولة مجموعة من الضوابط والمعايير التي يجب توافرها لدى المتقدمين على الجامعات الأردنية وهي: