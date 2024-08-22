الوكالة الوطنية للتشغيل تعلن عن خطوات تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024 والشروط المطلوبة للتجديد

في إطار سعي الحكومة الجزائرية لدعم الفئات المحتاجة ومساعدة العاطلين عن العمل حيث أتاحت الوكالة الوطنية للتشغيل إمكانية تجديد منحة البطالة لعام 2024 كما تهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرارية الدعم المالي المقدم للشباب الباحثين عن عمل مع التأكيد على أهمية الالتزام بالشروط المطلوبة لضمان الأهلية كما يعد تجديد المنحة خطوة حاسمة لضمان استمرار الحصول على هذا الدعم حيث تعمل الوكالة على تسهيل العملية عبر توفير رابط إلكتروني يتيح للمستفيدين تقديم طلباتهم بكل سهولة ويسر.

طريقه تجديد منحة البطالة في الجزائر

تجديد منحة البطالة في الجزائر لعام 2024 يمكن اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب أن يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل للدخول الى الموقع اضغط هنا

تأكد من إدخال جميع المعلومات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية ورقم التسجيل.

اضغط على أيقونة منحة البطالة الموجودة في القائمة الرئيسية.

قم بتعبئة جميع البيانات الشخصية الضرورية وإرفاق المستندات مثل صورة شهادة الميلاد وصورة بطاقة الهوية.

بعد الانتهاء من ملء الاستمارة اضغط على خيار تمديد الطلب لضمان نجاح عملية التجديد والحصول على المنحة.

الشروط المطلوبة لتجديد منحة البطالة

أكدت الوكالة أن هناك شروطا محددة يجب توفرها لضمان أهلية التجديد فمن أهم هذه الشروط: