“عـــودة قــاهــر التتـــار والصليبيين“ تــابــع مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس أولى الحلقات الحصرية “في هذا الموعــد“ على تردد قناة الفجر

سوف نوضح لكم الموعد الرسمي لعرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس وهذا ما يشغل بال الكثير من المتابعين في جميع دول الوطن العربي، حيث أن مسلسل المؤسس عثمان تم إطلاقه لأول مرة منذ خمس سنوات وحقق نجاح باهر لذلك تم مواصلة السلسلة الخاصة به وتم إطلاقه حتى الموسم الخامس، نجح المسلسل في تحقيق قاعدة جماهيرية كبير وهذا لما ينقله من أحداث تاريخية شيقة.

مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

يجب العلم أنه وفقا لما أوضحته الجهات المسؤولة أنه لم يتم الانتهاء من عملية التصوير حتى الوقت الحالي ولكن من المحتمل عرض الموسم السادس من مسلسل المؤسس عثمان في خلال شهر أكتوبر المقبل وهو الموعد الثابت له كل عام، تدور قصة المسلسل حول حياة القائد عثمان أرطغرل وهو أحد القادة الأقوياء الذين تولوا حكم الدولة العثمانية وبذل قصارى جهده من أجل توسيع الدولة وهذا من خلال الصراعات التي خاضها، من المقرر أن يشهد الموسم الجديد فتح بورصة.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

يوجد الكثير من القنوات التي تقوم بعرض مسلسل المؤسس عثمان والتي يتم استقبالها بشكل مجاني تمام ومنها:

قناة ATV

وهي من القنوات التي تنقل المسلسل باللغة التركية والتردد الخاص بها على القمر نايل سات هو:

التردد: 10796.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500

ويمكن استقبال القناة من خلال القمر ترك سات باستخدام التردد التالي:

التردد 11628.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

قناة الفجر الجزائرية

وهي وتعرض المسلسل مترجم باللغة العربية يمكن تنزيلها الآن بشكل مجاني عبر القمر عرب سات باستخدام التردد: