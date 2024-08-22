من هنا.. الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025 في العراق عبر موقع هيئة الحج والعمرة hajj.gov.iq

الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025 في العراق، أن الحج هي فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى على كل مسلم ومسلمة وبعد أن قامت الهيئة العامة للحج والعمرة في العراق بفتح الباب للتقدم على قرعة الحج وذلك لمساعدة المواطنين في أداء فريضة الحج بتكاليف أقل من التكاليف العادية لذلك فإن البحث يزداد حول الاستعلام عن أسماء المقبولين في قرعة الحج العراق 2025 وهذا ما سوف نتعرف عليه معا في السطور القادمة فتابعونا.

الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2025 في العراق

ان المواطنين الذين قاموا بالتسجيل في قرعة الحج يحق لهم الاستعلام عن أسمائهم في القبول في القرعة من خلال الخطوات التالية:

أولا يتم التوجه الى الموقع الألكترونيّ الرسمي للهيئة العليا للحج والعمرة .

ومن القائمة الرئيسية ستقوم بالنقر على الخدمات الإلكترونية.

ومن ثم يتم الانتقال إلى نتائج قرعة الحج.

يتم إدخال جميع البيانات التفصيلية الخاصة بالمتقدم إليك لضمان ظهور النتائج بشكل صحيح.

على من يظهر اسمه في القرعة أن يقوم بالتوجه الى مكتب الهيئة لاستكمال الإجراءات وذلك قبل مرور 20 يوم من الإعلان عن أسماء المقبولين في القرعة.

شروط التسجيل في قرعة الحج العراق 2025

يبحث الكثير من المواطنين الذين لم تظهر أسمائهم في قرعة الحج بالعراق 2025 عن شروط التسجيل في القرعة ولماذا لم تظهر أسمائهم فيها وذلك لعدم استيفاء الشروط والتي تأتي على النحو التالي: