أسعار غير متوقعة خالص.. سعر سبيكة الذهب 10 جرام BTC اليوم.. اعرف الأسعار الحقيقة قبل الشراء

تعد عملية البحث عن سعر سبيكة الذهب 10 جرام BTC اليوم، من أكثر الأمور تداولاً، نظرًا لأن الذهب يعتبر استثماراً آمناً ومستداماً، ويفضله المستثمرون على الاستثمار في الأراضي، في الوقت الحالي، وصل سعر سبيكة الذهب بوزن 10 جرام من BTC إلى حوالي 44,225 جنيه، نعرض لكم فيما يلي أسعار سبائك الذهب الأخرى من BTC لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة.

سعر سبيكة الذهب 10 جرام BTC اليوم

سبيكة ذهب بوزن 2.5 جرام: 11,055 جنيه.

سبيكة ذهب بوزن 5 جرام: 22,120 جنيه.

سبيكة ذهب بوزن 10 جرام: 44,225 جنيه.

سبيكة ذهب بوزن 20 جرام: 88,315 جنيه.

سبيكة ذهب بوزن 50 جرام: 219,135 جنيه.

سبيكة ذهب بوزن 31.10 جرام: 137,400 جنيه.

سبيكة ذهب بوزن 100 جرام: 441,460 جنيه.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم 3,937.7 جنيه للبيع و3,925.75 جنيه للشراء. أما سعر الذهب عيار 22، فقد بلغ 3,609 جنيه للبيع و3,598.5 جنيه للشراء. فيما وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3,445 جنيه للبيع و3,435 جنيه للشراء. أما الذهب عيار 18، فسعره 2,952.75 جنيه للبيع و2,944.25 جنيه للشراء. بالنسبة للذهب عيار 12، فقد وصل سعره إلى 1,968.5 جنيه للبيع و1,962.75 جنيه للشراء. بينما بلغ سعر الذهب عيار 9 حوالي 1,476.5 جنيه للبيع و1,472 جنيه للشراء. كما وصل سعر أونصة الذهب إلى 2,509.43 دولار للبيع و2,509.16 دولار للشراء.

أسباب شراء سبائك الذهب

تعتبر سبائك الذهب الخيار الأمثل للاستثمار نظرًا لاحتوائها على نسبة نقاء عالية تتجاوز 99.9%، مما يقلل من قيمة المصنعية ويعفيها من الضرائب مقارنةً بالمشغولات الأخرى، رغم الزيادة المستمرة في أسعار الذهب، من الضروري التحقق من أصالة السبيكة قبل الاستثمار، لشراء سبائك الذهب، يفضل التعامل مع شركة BTC أو الموزعين المعتمدين لضمان الجودة، يجب تجنب شراء الذهب من صفقات عبر الإنترنت غير الموثوقة، تأكد من وجود ختم مصلحة الدمغة على السبيكة، وراجع تفاصيل الوزن وجهة الإنتاج، كما يجب التأكد من أن السبيكة مغلقة بإحكام.