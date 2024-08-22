اورهان وعلاء الدين في مواجهة أخطر أعدائهم.. موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس والقنوات الناقلة

يترقب متابعو الدراما التركية بفارغ الصبر الإعلان عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس، الذي لاقى شعبية واسعة في مختلف أنحاء العالم بفضل أحداثه التاريخية المثيرة، يعرض المسلسل بعدة لهجات، ويستعرض تطورات الدولة العثمانية وصعودها تحت قيادة عثمان الأول والمعارك التي خاضها، وقد نال كل من بوراك أوزجيفيت، الذي يجسد دور عثمان بن أرطغرل، وأوزجي تورير، التي تلعب دور زوجته، إعجاب الجمهور.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

كما هو معتاد من الأجزاء السابقة، تقوم قناة ATV التركية بعرض الحلقة الأولى من مسلسل “المؤسس عثمان” كل يوم أربعاء، بعد ذلك، تقوم قناة الفجر الجزائرية بترجمة الحلقة وعرضها يوم الخميس للجمهور العربي، يمكنكم متابعة المسلسل عبر الترددات التالية:

تردد قناة ATV التركية على النايل سات

التردد: 10796.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

التردد: 12034. معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي. معامل تصحيح الخطأ: ¾.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

يتساءل عشاق الدراما التركية ومتابعو مسلسل “المؤسس عثمان” من جميع أنحاء العالم عن موعد عرض أولى حلقات الموسم الجديد، وقد أعلنت شركة بوزداغ التركية أنه سيتم الإعلان عن موعد العرض بعد الانتهاء من تصوير المسلسل، والذي من المتوقع أن يكون في بداية سبتمبر أو أكتوبر كحد أقصى، استعدوا لمتابعة أحداث مثيرة مليئة بالتحديات، واستكشاف المزيد من تفاصيل تاريخ الدولة العثمانية مع أبطال المسلسل في الأيام القادمة.

حيث يبحث الكثيرون عن موعد عرض مسلسل “المؤسس عثمان” والحدث الذي سيتناول الحلقة الأولى، باعتباره أحد أبرز المسلسلات التركية الحالية، سنقوم قريباً بشرح أحداث الحلقة الأولى بالتفصيل.