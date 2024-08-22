 خطوات التسجيل في وكالة عدل بالرقم التسلسلي 2024 وخطوات الاستعلام عن المقبولين بالمرحلة الأولى

برنامج عدل للسكن يعد من أبرز المشاريع السكنية في الجزائر حيث يسعى إلى توفير مساكن ميسرة للمواطنين من خلال دعم حكومي كبير مع اقتراب مواعيد التسجيل لعام 2024 كما يتزايد اهتمام المواطنين بمتابعة إجراءات التسجيل و استخراج استمارة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوكالة عدل وذلك باستخدام الرقم التسلسلي الخاص بهم كما يتطلع الكثيرون إلى معرفة نتائج المرحلة الأولى والاستعلام عن الأسماء المقبولة مما يسهم في تحقيق حلمهم بامتلاك سكن ملائم.

استعلام المقبولين في سكنات عدل 3 الجزائر

للاستعلام عن أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 يمكنك اتباع الخطوات التالية:

اولا يجب على المتقدم أن يقوم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوكالة عدل للدخول إلى الموقع اضغط هنا .

باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

النقر على قائمة الخدمات الإلكترونية الموجودة في الموقع.

4. اختيار خيار استعلام أسماء المقبولين في سكنات عدل 3 من القائمة.

إدخال رقم المرحلة الخاصة بك بشكل دقيق.

ملء البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة للتأكد من صحة المعلومات.

الضغط على زر استعلام لإرسال الطلب.

سيتم عرض حالة الطلب بعد معالجتها حيث ستظهر النتيجة إما مقبول أو مرفوض.

الشروط المطلوبة للحصول على منحة البطالة في الجزائر

وضعت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على منحة البطالة التي تصل قيمتها إلى حوالي 15 ألف دينار جزائري الشروط تشمل: