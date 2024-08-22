استعلم أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في العراق

ارتفع الاهتمام ببرنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، خاصةً مع اقتراب الإعلان عن أسماء المستفيدين من الوجبة الأخيرة لعام 2024 ويعتبر هذا البرنامج أحد أهم المبادرات الحكومية التي تهدف إلى دعم المواطنين المستحقين، وتحسين ظروفهم المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها البلد.
استعلم المستفيدين من الوجبة الاخيرة
بالتزامن مع الاهتمام المتزايد بمعرفة أسماء المستفيدين من هذه الوجبة فقد أطلقت الحكومة العراقية منصة إلكترونية تتيح للمواطنين الاستعلام بسهولة عن هذه الأسماء وهذه الخطوة وللاستعلام عن الأسماء المشمولة في الوجبة الأخيرة لعام 2024 يتعين على المستفيدين اتباع خطوات بسيطة عبر منصة “مظلتي”.
- أول خطوة هي إنشاء حساب شخصي على منصة “مظلتي” المخصصة للرعاية الاجتماعية. سوف تحتاج إلى زيارة الموقع الرسمي للمنصة واتباع التعليمات لإنشاء حساب جديد.
- بعد إنشاء الحساب، ستحتاج إلى تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور التي أنشأتها.
- بعد الدخول، سوف يكون مطلوب منك إدخال بعض البيانات الشخصية الإضافية للتأكد من صحة الحساب وربطه بالمستفيد.
- بعد تسجيل الدخول بنجاح، سوف تجد قائمة بالخدمات المتاحة على المنصة. من بين هذه الخدمات، عليك اختيار الخدمة المخصصة للاستعلام عن “الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة”.
بعد اختيار الخدمة المناسبة، سوف تظهر لك قائمة بأسماء المستفيدين المشمولين في الوجبة الأخيرة لعام 2024 ويمكنك تصفح هذه القائمة للتحقق من وجود اسمك أو اسم الشخص الذي تستفسر عنه.
تحميل الكشوفات:
- يمكنك تنزيل قائمة الأسماء بصيغة PDF. هذا يتيح لك الاحتفاظ بنسخة من القائمة على جهازك والرجوع إليها في أي وقت تحتاجه دون الحاجة إلى الدخول المتكرر إلى المنصة.