استعلم أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في العراق

ارتفع الاهتمام ببرنامج الرعاية الاجتماعية في العراق، خاصةً مع اقتراب الإعلان عن أسماء المستفيدين من الوجبة الأخيرة لعام 2024 ويعتبر هذا البرنامج أحد أهم المبادرات الحكومية التي تهدف إلى دعم المواطنين المستحقين، وتحسين ظروفهم المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها البلد.

استعلم المستفيدين من الوجبة الاخيرة

بالتزامن مع الاهتمام المتزايد بمعرفة أسماء المستفيدين من هذه الوجبة فقد أطلقت الحكومة العراقية منصة إلكترونية تتيح للمواطنين الاستعلام بسهولة عن هذه الأسماء وهذه الخطوة وللاستعلام عن الأسماء المشمولة في الوجبة الأخيرة لعام 2024 يتعين على المستفيدين اتباع خطوات بسيطة عبر منصة “مظلتي”.