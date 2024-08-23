1000000دولار فى حسابك … مسابقة الحلم Dream وكيفية الاشتراك بها وأهم أرقام الاشتراك بوش

مسابقة الحلم Dream من أشهر مسابقات فى الوطن العربى، وقد نجح برنامج الحلم على مدار سنوات من تحقيق آمال وطموحات الكثير من الأشخاص، ولذلك يسعى الكثير من المشاهدين من الاشتراك فى مسابقة الحلم لتحقيق رغبتهم فى الفوز بالجائزة الكبرى، والتى تصل قيمتها إلى مليون دولار أمريكى، ومن المعروف أن برنامج الحلم يعرض على قناة Mbc ويقدمة الأعلامى الشهير مصطفى الآغا، وفى المقال التالى سوف نعرض لكم كيفية الاشتراك فى مسابقة الحلم وأهم أرقام الاشتراك .

كيفية الاشتراك فى مسابقة الحلم Dream.

يسعى الكثير من المشاهدين إلى معرفة طريقة الاشتراك فى مسابقة الحلم Dream، ليتمكنوا من الفوز بالجائزة الكبرى، ويمكن الاشتراك فى مسابقة الحلم من خلال خطوات بسيطة وهى كالتالى :

اولا: ارسال رسالة نصية بها كلمة حلم أو Dream على الرقم المخصص لبلدك.

ثانيا: يجب على المشترك الإجابة على سؤال المسابقة بصورة صحيحة.

ثالثا: متابعة البرنامج باستمرار لمعرفة الفائز.

أهم أرقام الاشتراك فى مسابقة الحلم Dream

سهلت إدارة مسابقة الحلم عملية الاشتراك فى المسابقة، حتى يستطيع الجميع المشاركة فى المسابقة بكل سهولة، فقامت الإدارة بتوفير أرقام تخص دولة للاشتراك من خلالها، وإليكم بعض أرقام الاشتراك فى بعض الدول

للاشتراك من دولة الكويت على الرقم 4141.

للاشتراك من دولة سوريا على الرقم 1555.

للاشتراك من دولة البحرين على الرقم 94000.

للاشتراك من دولة عمان على الرقم 90434.

للاشتراك من دولة البحرين على الرقم 94000.

للاشتراك من المملكة العربية السعودية على الرقم 650444.

للاشتراك من جمهوريةمصر العربية على الرقم 95458.

شروط الاشتراك فى مسابقة الحلم Dream.

قامت إدارة برنامج الحلم بوضع بعض الشروط التى يجب توافرها فى المشترك حتى يتمكن من الفوز فى المسابقة وهىكالتالى :