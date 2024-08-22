العطلات الرسميه في العراق..تعطيل الدوام الرسمي في العراق يوم الأحد المقبل لهذا السبب

في إطار التقاليد الدينية والاجتماعية تعلن الحكومة العراقية عن تعطيل الدوام الرسمي في البلاد بمناسبة ذكرى عاشوراء التي تعتبر من أبرز المناسبات الدينية في التقويم الإسلامي يهدف تعطيل الدوام إلى إتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في الفعاليات والشعائر الدينية التي تقام في هذه المناسبة الهامة خلال هذا اليوم حيث يركز المجتمع على إحياء الذكرى وتقديم العبادات مما يستدعي تعليق الأنشطة الحكومية والرسمية لضمان مشاركة الجميع في هذه اللحظات الدينية البارزة.

تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل

أعلنت السلطات في العراق عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل 25 أغسطس 2024 بمناسبة ذكرى عاشوراء حيث تأتي هذه الخطوة لتوفير الوقت الكافي للمواطنين للمشاركة في الفعاليات الدينية والاجتماعية المرتبطة بهذه الذكرى والتي تعتبر من أبرز المناسبات في التاريخ الإسلامي سيتم تعليق الأنشطة الرسمية والحكومية لتلبية احتياجات المشاركين في الاحتفالات وإتاحة الفرصة لهم للاحتفاء بهذه المناسبة الدينية.

العطل الرسمية في العراق

في العراق العطل الرسمية تشمل مجموعة من المناسبات الدينية والوطنية فيما يلي قائمة بأهم العطل الرسمية في دولة العراق: