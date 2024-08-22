أسرار وغرائب لا تتوقعها … تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 وأهم برامجها

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من أهم القنوات الوثائقية، والتى تعرض الكثير من البرامج المتنوعة عن الحياة البرية وعالم الحيوان والبحار، وبرامج استكشاف الحضارات وسباق السيارات والدرجات، فهى قناة متميزة بمحتوها، لذلك يسعى المشاهدين لمعرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024، لذلك سوف نوضح لكم فى هذا المقال عن تردد القناة الجديد وكيفية تثبيتها.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024.

يتسأل الكثير من مشاهدة قناة ناشيونال جيوغرافيك عن التردد الجديد للقناة، لمشاهدة البرامج الممتعة والمميزة، والاستمتاع بعالم الطبيعة والحياة البرية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعى نايل سات

تردد القناة 11411.

معامل الاستقطاب رأسى.

معدل الترميز 30000.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعى عرب سات.

تردد القناة 11804.

معامل الاستقطاب أفقى.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

كيفية ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال.

قناة ناشيونال جيوغرافيك من أهم القنوات التى تقدم برامج تخص الحياة البرية، ويمكن ضبط تردد القناة على جهازك بطريقة بسيطة من خلال عدة خطوات وهى كالتالى:

اولا ادخل على القائمة من جهاز التحكم عن بعد.

ثانيا اختر طريقة التثبيت اليدوى.

ثالثا قم باختيار القمر الصناعى الذى تريده.

رابعا ادخل بيانات تردد القناة كاملة بشكل صحيح.

خامسا اضغط على كلمة بحث، وسوف تظهر القناة على قائمة القنوات الخاصة بك.

أهم برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك.

تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك مجموعة كبيرة من البرامج المميزة ومنها :