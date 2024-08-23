سجل الان للحصول على بطاقة تموينية بالعراق وتعرف على أهم الشروط للموافقة على الطلب

تعتبر البطاقة التموينية بالعراق من أهم المستندات الرسمية التي يرغب العديد من الأشخاص الحصول عليها، ويتم التساؤل على خطوات التسجيل في بطاقة التموين في العراق كما أوضحت الحكومة العراقية بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى كافة المتقدمين ويتم قبول طلب التسجيل في البطاقة سنتعرف عليها في السطور التالية.

خطوات التسجيل في بطاقة التموين في العراق

أعلنت وزارة التجارة العراقية بأنه سيتم البدء باستقبال طلبات المواطنين بالتسجيل في بطاقة التموين العراقية وقد أعلنت بأنه يتم التسجيل طبقا للخطوات التالية:

اضغط على رابط منصة أور من هنا ، سجل الدخول على الموقع من خلال الحساب الإلكتروني الخاص بك.

اختر الخدمات من الشاشة الرئيسية للموقع، بعدها يتم الضغط على استخراج البطاقة التموينية.

يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الشخصية ومن الضروري التأكد من صحتها اثناء التسجيل.

بعدها يتم إرسال الأوراق والمستندات التي يطلبها الموقع واضغط على تقديم الطلب.

ويتم الانتظار لحين مراجعة الطلب من قبل وزير التجارة وإصدار قرار باستخراج البطاقة الخاصة بك.

ما هي ضوابط استخراج البطاقة التموينية

أعلنت وزارة التجارة العراقية بأنه هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى كافة المتقدمين ليتم قبول طلب استخراج البطاقة التموينية وهي كالتالي: