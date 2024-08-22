وزارة المالية العراقية تحدد موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2024.. وكيفية الاستعلام عن الراتب

العديد من المواطنين المتقاعدين في العراق يبحثون عن معرفة موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2024، حيث أعلنت وزارة المالية العراقية عن زيادة رواتب المتقاعدين وأوضحت موعد صرف رواتب التقاعد وتأتي هذه الزيادة في ظل سعي الحكومة العراقية إلى توفير الدعم للمواطنين ومساعدتهم في شراء متطلباتهم الأساسية ومواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار الذي يعاني منه الجميع ورفع مستوى المعيشة، كما أتاحت وزارة المالية خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بشكل إلكتروني عبر موقعها الرسمي عبر الانترنت.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2024

أعلنت الجهات المختصة عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر على أن يكون في الموعد المحدد لصرف الرواتب وهو كل أول شهر ميلادي ولكن في حالة وجود عطلة نهاية الأسبوع أو إجازة رسمية يتم تبكير موعد الصرف أو تأخيره بيوم وعلى هذا يكون موعد صرف رواتب شهر سبتمبر يوم الأحد الموافق 1 من شهر سبتمبر 2024، كما أعلنت مؤسسة التقاعد العامة في العراق عن صرف زيادة بنحو 20% لهذا الشهر عن رواتب الشهر السابق.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024

أتاحت وزارة المالية العراقية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين وذلك بهدف توفير الوقت والجهد لدى والاستفادة من التقنيات الحديثة كما أتاحت خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بشكل إلكتروني وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات التالية: