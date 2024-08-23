احذر.. لو وجدت هذه العلامات اعرف أن تم اختراق حسابك على واتساب Whatsapp وكيفية تأمينه

توجد في بعض الهواتف علامات تدل على تعرض الواتساب للاختراق، إذ يواجه بعض المستخدمين مشكلة الاختراق الإلكتروني والتي تسبب العديد من المشكلات الفنية سواء في تطبيق الواتساب أو للهاتف نفسه، إلى جانب أنها تقوم بتقليل الأمان والخصوصية الخاصة بـ بيانات المستخدم، خاصةً أن تطبيق الواتساب يعتبر من أكثر وسائل التواصل الإجتماعي التي يستخدمها عدد هائل على مستوى العالم، لذلك نوضح لكم خلال السطور التالية أهم العلامات التي إذا تواجدت في هاتفك فاعلم أنه من المحتمل تعرضك للاختراق.

علامات تدل على تعرض الواتساب للاختراق

يوجد بعض العلامات الواضحة التي يمكنك ملاحظتها في هاتفك، والتي تدل على تعرض تطبيق الواتساب إلى الاختراق الإلكتروني، وجاءت تلك العلامات على النحو التالي:

بطء شديد في أداء الهاتف: من أهم العلامات التي تكشف لك اختراق هاتفك، صعوبة في الانتقال بين البرامج وضعف أداء الهاتف، ويتم الخروج من بعض التطبيقات بشكل غريب.

وجود تطبيقات مجهولة المصدر: من الهام معرفة أن التطبيقات التي يتم تنزيلها على الهاتف من مواقع غير موثوقة قد تحتوي على فيروسات تضر بأدائه، وتقوم بتهكير الحسابات الشخصية.

أنشطة غريبة في حساب الواتساب: إذا لاحظت تغيير صورة الملف الشخصي أو حذف بعض الرسائل أو إرسال رسائل مع التأكد أنك لست الفاعل، فمن المحتمل تعرض الحساب للاختراق.

تأمين الواتساب

في إطار حديثنا عن علامات تدل على تعرض الواتساب للاختراق، يمكنكم حماية بيانات حسابك عن طريق إتباع الخطوات التالية: