رابط الاستعلام على رواتب المتقاعدين بالعراق.. تعرف على قيمة الزيادة المستحقة 

يتساءل العديد من الموظفين المتقاعدين على الموعد الرسمي الخاص بصرف رواتب التقاعد لهم، ليتمكنوا من ترتيب احتياجاتهم واولوياتهم، وقد أعلنت وزارة المالية الجزائرية التفاصيل الكاملة الخاصة بصرف الرواتب كما أوضحت قيمة الزيادة التي يتم منحها للمتقاعدين بناء على قيمة رواتبهم، وأوضحت بأنه يمكن الاستعلام على قيمة الرواتب الكترونيا سنتعرف على كافة التفاصيل.

متى يصرف راتب المتقاعدين بالجزائر

أعلنت الحكومة الجزائرية بأنه تم العمل على تحديد موعد لصرف الرواتب وهو اليوم الأول من كل شهر ميلادي وفي حين تأخير موعد الصرف يتم الإعلان رسميا من خلال وزارة المالية ويكون ذلك طبقا لجدول الاجازات التي يتم منحة للعاملين في الدولة.

خطوات الاستعلام على راتب التقاعد

يرغب العديد من المستفيدين من الراتب التقاعدي بالجزائر الاستعلام على قيمة الراتب الخاص بهم بعد الزيادة، وقد أوضحت وزارة المالية بأنه يمكن الاستعلام بناء على الخطوات التالية: