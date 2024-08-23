تعرف على تفاصيل تقليص ساعات الدوام الرسمي بدايه من العام المقبل والموعد الخاص لبدء العام الدراسي 2024،2025

أعلنت الجهات المسؤولة في وزارة التربية العراقية عن الجدول الزمني الخاص لبدء العام الدراسي الجديد في العراق بالنسبة للطلاب والطالبات، بالإضافة إلى أنه تم الإعلان عن الموعد الخاص لبدء العام الجديد بالنسبة للجامعات، وذلك في بيان خاص، حيث جاء الإعلان عن اتخاذ بعض القرارات الخاصة في عدة محافظات بشأن تعليق الدوام المدرسي في أوقات مختلفة في ظل الفترات الزمنية الحالية واتخذت ولاية محافظة كركور القرار التي تم الإعلان عنه لذا؛ سوف نحرص على توضيح كافة التفاصيل الخاصة بموعد بداية العام الدراسي بالعراق والموعد الخاص بالعطلات الرسمية أيضاً في مقاولنا الجاري بالتفصيل والدقة.

الموعد الخاص لبداية العام الدراسي الجديد بالعراق

أعلنت الجهات المختصة في الوزاره العراقية عن الموعد الخاص لبدء العام الدراسي الجديد حيث يكون في اليوم الأول من شهر أكتوبر حيث يعد تاريخاً ثابتاً ولا يتغير من كل عام بالإضافة إلى أنه تم اتخاذ بعض القرارات من قبل مجلس الوزراء العراقي باستمرار تقليص ساعات الدوام الرسمي وذلك لمدة ساعة واحدة.

الجدول الخاص للعطل الدراسية للعام الجديد 2025 وموعد بدء الدراسة بالعراق

يتمثل الجدول الخاص للعطل الرسمية التي تم الإعلان عنها من قبل الجهات المعنية بوزارة التربية العراقية، حيث تم الإعلان عن العطل الخاصة للمعلمين والمعلمات في المدارس والجامعات، بالإضافة إلى العطل الرسمية لجميع الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية بالعراق وتتمثل فيما يلي: