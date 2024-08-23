تعرف على تفاصيل تقليص ساعات الدوام الرسمي بدايه من العام المقبل والموعد الخاص لبدء العام الدراسي 2024،2025

amal khater تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
تعرف على تفاصيل تقليص ساعات الدوام الرسمي بدايه من العام المقبل والموعد الخاص لبدء العام الدراسي 2024،2025
الإجازات بالفصل الدراسي الأول 2025 بالعراق

أعلنت الجهات المسؤولة في وزارة التربية العراقية عن الجدول الزمني الخاص لبدء العام الدراسي الجديد في العراق بالنسبة للطلاب والطالبات، بالإضافة إلى أنه تم الإعلان عن الموعد الخاص لبدء العام الجديد بالنسبة للجامعات، وذلك في بيان خاص، حيث جاء الإعلان عن اتخاذ بعض القرارات الخاصة في عدة محافظات بشأن تعليق الدوام المدرسي في أوقات مختلفة في ظل الفترات الزمنية الحالية واتخذت ولاية محافظة كركور القرار التي تم الإعلان عنه لذا؛ سوف نحرص على توضيح كافة التفاصيل الخاصة بموعد بداية العام الدراسي بالعراق والموعد الخاص بالعطلات الرسمية أيضاً في مقاولنا الجاري بالتفصيل والدقة.

الموعد الخاص لبداية العام الدراسي الجديد بالعراق

أعلنت الجهات المختصة في الوزاره العراقية عن الموعد الخاص لبدء العام الدراسي الجديد حيث يكون في اليوم الأول من شهر أكتوبر حيث يعد تاريخاً ثابتاً ولا يتغير من كل عام بالإضافة إلى أنه تم اتخاذ بعض القرارات من قبل مجلس الوزراء العراقي باستمرار تقليص ساعات الدوام الرسمي وذلك لمدة ساعة واحدة.

الجدول الخاص للعطل الدراسية للعام الجديد 2025 وموعد بدء الدراسة بالعراق

يتمثل الجدول الخاص للعطل الرسمية التي تم الإعلان عنها من قبل الجهات المعنية بوزارة التربية العراقية، حيث تم الإعلان عن العطل الخاصة للمعلمين والمعلمات في المدارس والجامعات، بالإضافة إلى العطل الرسمية لجميع الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية بالعراق وتتمثل فيما يلي:

  • العطلة الخاصة لرأس السنة الميلادية والتي تكون في اليوم الأول من شهر يناير لعام 2025.
  • عطلة اليوم الوطني في اليوم السادس من شهر يناير لعام 2024.
  • الإجازة الخاصة بعيد الأضحى والتي تكون في اليوم التاسع من ذي الحجة حيث تستمر الإجازة لمدة خمسة أيام بشكل متتالى.
  • عطلة عاشوراء التي تكون في اليوم العاشر من شهر محرم.
  • عطلة عيد الجمهورية بالعراق والتي يكون في اليوم الموافق 14 تموز لعام 2025.
  • عيد المولد النبوي الشريف والتي يكون في اليوم الموافق 12 من ربيع الأول.
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amal khater

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