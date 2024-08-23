أقوى الحلقـــات المنتظرة من مسلسل المؤسس قيامة عثمان على تردد قناة الفجر الجزائرية في هذا التوقـــيت.. استقبلها الآنـ وحضر نفسك

تردد قناة الفجر الجزائرية يبحث عنها جميع محبي الدراما التاريخية، وذلك لأنها من أهم القنوات العارضة لمسلسل قيامة عثمان ومسلسل محمد الفاتح، وأيضا مسلسل صلاح الدين الايوبي، حيث تقوم القناة بعرض هذه المسلسلات بطريقة مجانية وبدون أي اشتراكات، وبجودة عالية للصوت والصورة، ومنها سنقوم بنقل كافة التفاصيل الخاصة بهذه القناة خلال السطور القادمة فتابعونا.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تردد قناة الفجر الجزائرية يبحث عنها عدد كبير من محبي الدراما التاريخية التي يعشقها الجميع في كافة أنحاء الوطن العربي، حيث ينتظر العديد استكمال الأحداث التاريخية التي تم عرض الأجزاء السابقة منها، فقد تم عرض مجموعة من الأجزاء للعديد من المسلسلات التاريخية مثل مسلسل قيامة وأيضا تم عرض الجزء الاول من مسلسل صلاح الدين ومحمد الفاتح، ومن المقرر أيضا أن يتم عرض باقي الاجزاء المنتظرة بعد أن يتم الانتهاء من أعمال التصوير، ومن المتوقع أن يتم العرض في شهر سبتمبر المقبل.

تردد قناة الفجر على جميع الاقمار الصناعية

يمكن استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية على جميع الاقمار الصناعيه نايل سات وعرب سات، عن طريق ادخال الرموز التالية:

تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات

تردد القناة: 12646.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: H.

تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات

تردد القناة: 11034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

طريقة استقبال القناة

من الممكن استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية والاستمتاع بمشاهدة أقوى الأحداث التاريخية بالشكل التالي:

في بداية الأمر يتم النقر على الزر الخاص بالقائمه من الريموت كنترول.

ثم بعد ذلمك قم بالضغط على خانة التركيب، واختيار قائمة الترددات.

ثم قم بإدخال التردد وجميع البيانات المطلوبه الخاصه بالقناه.

أما عن الخطوه الأخيره يتم الضغط على كلمة بحث وسوف تظهر القناة علي جهاز الاستقبال الخاص بك بسهوله.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان

حتى هذه اللحظة لم يتقرر موعد مؤكد لعرض مسلسل قيامة عثمان، فقد وجدنا عدد كبير من المتابعين يريدون معرفة موعد العرض لمشاهدة أقوى الأحداث التاريخية التي يعرضها المسلسل، ومنها فقد تكون اخر الاخبار المؤكدة أنا عمليات التصوير مستمرة، وبمجرد الانتهاء منها سيتم عرض المسلسل على القنوات الفضائية الناقلة له، ومن المتوقع أن يكون هذا الموعد في شهر سبتمبر المقبل.