"العودة للمدارس" موعد الدخول المدرسي 2025 سلطنة عمان ولائحة العطلات الرسمية خلال العام الدراسي 20242025

كثر البحث عن معرفة موعد الدخول المدرسي 2025 سلطنة عمان، حيث أعلنت وزارة التعليم العمانية موعد بداية الدخول المدرسي للعام الجديد كما أعلنت عن تعديل الإجازة الأسبوعية لتكون 3 أيام وذلك بدلاً من يومين فقط في كافة المدارس في سلطنة عمان وذلك بهدف توفير الوقت للطلاب لتحضير الدروس بصورة أفضل، بالإضافة إلى ذلك أعلنت الوزارة عن جدول الإجازات الرسمية للعام الدراسي الجديد.

موعد الدخول المدرسي 2025 سلطنة عمان

وزارة التعليم العمانية أعلنت موعد بداية العام الدراسي الجديد في مدارس عمان على أن تكون يوم الإثنين الموافق 26 من شهر أغسطس الجاري للمدارس الحكومية والخاصة التي تعمل بنظام التقويم الحكومي لأعضاء هيئة التدريس والموظفين بينما يعود الطلاب إلى المدارس يوم الأحد الموافق 1 من شهر سبتمبر المقبل 2024.

لائحة العطلات الرسمية في العام الدراسي الجديد في عمان

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم قامت بوضع خطة زمنية للعام الجديد كما أوضح الإجازات الرسمية في العام الدراسي وجاءت على النحو التالي: