سجل الان في قرعة الحج بالعراق.. تعرف على أهم شروط التسجيل في القرعة

صرحت الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية بأنه سيتم البدء في استقبال طلبات المتقدمين على قرعه الحج للعام الجديد الكترونيا، وقد أعلنت بأنه يتم التسجيل بناء على بعض الشروط الأساسية التي اوضحتها الهيئة سنتعرف عليها في السطور التالية.

خطوات التسجيل بقرعة الحج العراقية

أوضحت الهيئة العليا للحج والعمرة بأنه يتم العمل على استقبال طلبات المتقدمين على القرعة الكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على رابط الهيئة العليا للحج والعمرة من هنا .

اختر الخدمات الالكترونية من الشاشة الرئيسية للموقع بعدها يتم تسجيل الاستمارة الخاصة بالقرعة.

ويتم ارسال كافة الأوراق والمستندات التي يطلبها الموقع مع ضرورة التأكد من صحتها.

اضغط على التالي، يعرض الموقع بعض من الشروط والأحكام الأساسية التي يجب الموافقة عليها جميعا.

ثم اضغط على ارسال الطلب ويتم متابعة الطلب الخاص بك لحين الموافقة عليه.

ما هي أهم شروط التسجيل في قرعة الحج

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى كافة المتقدمين ويتم قبول طلب التسجيل في القرعة، وهي كالتالي: