تعرف علي طريقة التسجيل في برنامج تكافل الطلاب 1446 في السعودية وموعد نزوله

في ظل التحديات الاقتصادية، يجد العديد من الأسر صعوبة في عدم دفع رسوم التعليم، استجابة لهذا، أطلقت مؤسسة تكافل مبادرة “تكافل الطلاب”، موفرة بذلك دعما ماليا للعائلات المحتاجة لشراء اللوازم المدرسية، هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة السعودية المستمرة لضمان حصول كل طفل على فرصة التعليم اللائق، مما يسهم في تحسين جودة التعليم على مستوى البلاد، تابعوا معنا لمزيد من المعلومات حول هذه المبادرة وكيفية الاستفادة منها.

طريقة التسجيل في برنامج تكافل الطلاب 1446

من أجل التسجيل في برنامج تكافل الطلاب 1446، توجد خطوات مهمة يجب اتباعها وهذه الخطوات تتمثل في الاتي:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة تكافل. اختر “بوابة الطالب” من القائمة للانتقال إلى منطقة التسجيل. اضغط على خيار “إنشاء حساب جديد” لبدء عملية التسجيل. أدخل بياناتك الشخصية كالاسم، رقم الهوية الوطنية، وعنوان البريد الإلكتروني في الحقول المخصصة. انقر على “متابعة” للتحقق من صحة المعلومات والمضي قدما. تحقق من هاتفك أو بريدك الإلكتروني للعثور على رمز التأكيد المرسل، وقم بإدخاله في المكان المحدد. اختر اسم مستخدم وكلمة سر قوية لضمان أمان حسابك، وتذكرهما لاستخدامهما في المستقبل. بمجرد الانتهاء من التسجيل، ستفتح لك صفحة الخدمات، حيث يمكنك الضغط على “طلب دعم” لبدء إجراءات الطلب. لإتمام العملية، اضغط على “تسجيل الطلب” لإرسال معلوماتك للمراجعة والموافقة.

تكافل الطلاب متى ينزل 1446

في ظل الاستفسارات المتزايدة، أعلنت المؤسسة المختصة عن مواعيد صرف مساعدات تكافل الطلاب للعام 1446، وقد أوضحت أن الدفعة الأولى ستصرف مع انطلاق الفصل الدراسي الأول، ومن المنتظر أن يكون ذلك في مطلع شهر سبتمبر لعام 2024، أما الدفعة الثانية فستصرف مع بدء الفصل الثاني، تهدف المؤسسة إلى وجود بيئة تعليمية مثالية للطلاب، ملبية احتياجاتهم الأساسية كشراء الكتب وغيرها من المستلزمات الدراسية، الشروط اللازمة للحصول على هذا الدعم تشمل الجنسية السعودية والإقامة الدائمة داخل المملكة، بالإضافة إلى أن يكون الطالب من أسرة ذات دخل محدود ومسجلا في إحدى الجامعات السعودية بتقدير لا يقل عن جيد.