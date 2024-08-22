فرصة متتعوضش.. امازون تطرح هاتف Oppo A18 بخصم 11‎%‎ بالتقسيط علي 48 شهر وأهم مواصفاته

امازون تطرح هاتف Oppo A18 بخصم 11‎%‎، استطاعت شركة أوبو في الآونة الأخيرة أن تقتحم الأسواق بقوة بمجموعة من الإصدارات المميزة وكان آخرها إصدار هاتف Oppo A18 ذلك الهاتف الذي يتميز بمجموعة من المزايا الحصرية والمواصفات الأكثر من رائعة بالنسبة لنفس الاصدارات من منافسين آخرين لذلك قامت شركة أمازون بضم هذا الهاتف إلى قائمة هواتفها التي تعلن عنها وقامت بعرض الهاتف بخصم كبير وصل إلى 11% مع امكانية تقسيط الشهري لذلك سوف نتعرف على سعر ومواصفات هاتف Oppo A18 في السطور القادمة فتابعونا.

مواصفات هاتف Oppo A18

يأتي هاتف أوبو الجديد بمواصفات مناسبة جدا لسعر الهاتف وفئته الاقتصادية حيث تأتي مواصفات الهاتف وامكانياته على النحو التالي:

يدعم الهاتف الاتصال شريحتين من نوع Nano Sim ويدعم شبكات الإتصال حتى شبكة الجيل الرابع 4G .

الشاشة بمساحة 6.56 إنش وهي من نوع IPS LCD وتأتي بشكل النوتش الذي يكون في منتصف الشاشة.

الذاكرة في الهاتف يتوفر منها إصدار النسخة الأولى 128 جيجا بايت والنسخه الثانيه 64 جيجا بايت وذلك مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 4 جيجا رام.

الكاميرا الأمامية تصل جودتها الى 5 ميجا بيكسل والكاميرا الخلفية هي كاميرا مزدوجة تأتي بدقة 8،2 ميجابكسل.

البطارية تأتي بسعة 5000 أمبير مع دعم خاصية الشحن السريع بقوة 10 واط.

يتوفر الهاتف في لونين أساسيين هما الازرق والاسود.

يعمل هاتف في نظام تشغيل اندرويد 13 مع واجهة تشغيل Color OS 13.1.

سعر هاتف Oppo A18 في أمازون

يوفر أمازون مجموعة من الهواتف بأسعار وخصومات كبيرة ومنها هاتف Oppo A18، حيث توفره امازون بخصم وصل الى 11% ليصبح سعر الهاتف على امازون 5.790 جنيهًا بدلًا من 6.499 جنية وذلك لنسخة 128 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائية 4 جيجا رام.

وهذا السعر للنسخة ذات اللون الأزرق اللامع مع ملاحظة أن هذه الأسعار شاملة القيمة المضافة ويتم توصيل الهاتف بأقصى سرعة مع ضمان الاسترجاع في حالة وجود أي مشكلة في الهاتف.

تقسيط هاتف Oppo A18 علي أمازون

تتيح أمازون إمكانية تقسيط الهاتف وذلك من خلال عدة عروض تقدمها مجموعة من البنوك المختلفة ومنها البنك العربي والبنك سي أي بي وبنك مصر على أن يكون لدى العميل بطاقة ائتمانية الإستفادة من خدمة التقسيط حيث يبدأ القسط من 274 جنيه شهريا على مدى 48 شهر أو يمكن أختيار من بين خطط التقسيط التالية: